Suicide Squad ha il suo "momento Joel" alla The Last of Us 2

Ambientato nell'universo di Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill The Justice League, vede la presenza del Cavaliere Oscuro in chiave "malvagia".

Il gioco, che trovate anche su Amazon, include infatti la stessa versione del personaggio vista nella trilogia di giochi dedicata a Batman.

L’apparizione speciale del Crociato Incappucciato ha infatti inizialmente mandato in estasi i fan, i quali purtroppo si stanno ricredendo per via di una sequenza in particolare.

Difatti, come riportato anche da ComicBook, sono emerse alcune controversie in merito a una scena in Suicide Squad: Kill the Justice League, da poco rilasciato in Early Access.

Attenzione: da ora seguono spoiler importanti sul gioco. Proseguite a vostro rischio!

Nonostante Rocksteady avrebbe potuto pensarci due volte, una sequenza del gioco mostra Batman ucciso da Harley Quinn con un colpo di pistola alla testa.

Anche Flash viene ucciso dalla squadra, con Capitan Boomerang che urina sul suo corpo inerme.

Alcuni hanno paragonato il modo in cui Batman viene ucciso alla morte di Joel in The Last of Us Part II, poiché il Cavaliere Oscuro è lo stesso dell'amata trilogia di Batman: Arkham (i fan hanno quindi un forte legame con lui).

Altri hanno fatto notare che il gioco dice apertamente che si ucciderà la Justice League, quindi è difficile arrabbiarsi quando vediamo ciò accadere per davvero.

Alcuni giocatori sui social hanno però reso noto che l'esecuzione di Batman è stata meschina e irrispettosa.

Al netto di tutto, si tratta di una scelta forte che sicuramente mette la parola fine al Batman dell'Arkhamverse così come abbiamo imparato a conoscerlo.

