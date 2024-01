Suicide Squad non sarà l'ultima volta di Kevin Conroy come Batman

Il nuovo sparatutto multiplayer live-service ambientato nell'universo di Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill The Justice League, vede la presenza del Cavaliere Oscuro doppiato dal compianto Kevin Conroy.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, include infatti la versione del personaggio vista nella trilogia di giochi dedicata a Batman.

Il nuovo gioco della Suicide Squad vanterà infatti anche l’apparizione speciale del Crociato Incappucciato.

Ora, come riportato anche da IGN US, sembra proprio che sentiremo la voce Conroy in altri progetti dedicati a Batman.

Dopo la morte dell'attore e doppiatore nel 2022, è stato ipotizzato che Suicide Squad: Kill the Justice League avrebbe segnato l'ultima volta che abbiamo sentito l'attore e doppiatore riprendere il ruolo del Crociato di Gotham.

Mentre Kill the Justice League è effettivamente la sua ultima apparizione come doppiatore nei videogiochi, l'attore ha in serbo altre due interpretazioni postume in film e telefilm di Batman.

Una di queste sarà in Batman: Caped Crusader di Bruce Timm, una serie animata di prossima uscita che è stata acquistata da Prime Video.

ebbene sia stato confermato che Conroy ha registrato per la serie prima della sua morte, non siamo del tutto sicuri che doppierà specificamente Batman.

L'altro, invece, Justice League: Crisis on Infinite Earths, Part Three - vedrà Conroy riprendere il ruolo di Bruce Wayne/Batman da Batman: The Animated Series.

Conroy, naturalmente, è molto amato per la sua interpretazione di Batman sia nella serie animata che nella serie di videogiochi Arkham.

A tal proposito, sono emerse alcune controversie in merito a una sua scena in Suicide Squad: Kill the Justice League, appena rilasciato in Early Access (non vi sveleremo i dettagli specifici, tranquilli).

