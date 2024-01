Batman, un gioco è stato cancellato (ma c'è un perché)

Rocksteady è attualmente al lavoro su Suicide Squad: Kill the Justice League, ma lo stesso team è noto per aver dato alla luce l'amata trilogia di Batman: Arkham.

Ora, sebbene i fan avranno di che divertirsi con Suicide Squad - il quale è un "gioco Arkham" in tutto e per tutto, sembra proprio che un gioco di Batman sia stato cancellato a causa dei leak.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, anni fa erano trapelati dei concept art per un gioco di Batman con Damian Wayne, che mostravano villain come Due Facce e Maschera Nera, il nuovo costume con un logo rosso rinnovato e una Batbike.

Il gioco era stato sviluppato dallo studio WB Games Montréal di Arkham Origins, lo stesso che poi ha realizzato Gotham Knights, ma secondo l'attore Josh Keaton, le fughe di notizie hanno ucciso il progetto.

Keaton, che ha interpretato Robin in Arkham Origins, avrebbe dovuto vestire i panni del Batman di Damian Wayne, ovvero il figlio di Bruce che eredita il mantello.

L'attore ha registrato alcune battute in cabina di regia, ma in seguito gli è stato comunicato che il gioco era stato abbandonato.

«Mi piacerebbe avere una possibilità di fare Batman, ci sono quasi riuscito. C'era un gioco di cui avrei fatto parte e in cui avrei interpretato Batman. Non sarebbe stato il Batman di Bruce Wayne, ma un Batman diverso».

Il progetto è stato sviluppato con il nome di Project Sabbath, quindi non sappiamo come si sarebbe chiamato se fosse uscito, sebbene non fosse un seuqle di Arkham Origins o Arkham Knight.

Difatti, Keaton interpretava Tim Drake in Origins, mentre in Sabbath interpretava Damian, un Robin completamente diverso. Inoltre, in una concept art, Maschera Nera era una donna.

Keaton ha anche affermato durante una diretta streaming che il gioco sarebbe stato separato dall'Arkhamverse, proprio come Gotham Knights.

Nel gioco avremmo visto anche un Bruce Wayne anziano, con una barba grigia incolta e un costume che ricordava quello di Ben Affleck nel DCEU.

Alla fine si sarebbe trattata solo di una diversa interpretazione di Batman, visto che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà il prosieguo della storia di Bruce da Arkham, facendolo entrare nella Justice League.

