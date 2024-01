Suicide Squad, arrivano i primi "rimborsi" dopo il lancio disastroso

Il lancio in accesso anticipato di Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un vero e proprio disastro, tra problemi ai server e una storia risultata completata per i giocatori prima del previsto, con tutti i conseguenti leak e spoiler del caso.

Si può insomma dire che la nuova avventura di Rocksteady (che potete prenotare su Amazon) non è esattamente iniziata nel migliore dei modi, provocando le comprensibili ire dei giocatori che hanno scelto di dare fiducia con l'acquisto dell'edizione Deluxe.

Advertisement

Una delle feature proposte da questa versione, come tanti altri giochi tripla-A in tempi recenti, è infatti l'accesso anticipato al gioco per 72 ore prima dell'accesso anticipato: una promessa che però di fatto non è stata mantenuta pienamente, spingendo tantissimi utenti a chiedere un rimborso della propria di copia di gioco.

Prevedibilmente, Rocksteady e Warner Bros. non hanno attualmente alcuna intenzione di rimborsare la cifra intera, ma hanno ammesso che effettivamente ci sono stati dei problemi che hanno impedito agli utenti di godersi pienamente la propria esperienza in accesso anticipato.

Per questo motivo, come segnalato da VGC, sono effettivamente arrivati dei piccoli rimborsi, ma solo sotto forma di valuta in-game: gli sviluppatori hanno infatti distribuito a tutti i giocatori coinvolti 2000 LutherCoins, corrispondenti a un valore di circa 20$.

«Riconosciamo che siete stati pazienti con noi durante gli aggiornamenti iniziali di lancio, e vorremmo mostrare il nostro apprezzamento per la vostra pazienza con un regalo speciale di 2000 LutherCoins. Grazie ancora!»

Questa quantità di monete virtuali dovrebbe essere sufficiente per acquistare una skin leggendaria per uno degli anti-eroi, oppure un paio di skin standard: vedremo se gli utenti accetteranno questo gesto e rivaluteranno le loro opinioni nei confronti del gioco oppure se la polemica sarà destinata ad aumentare ancora.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno anche confermato che Suicide Squad vedrà anche il ritorno di Joker, anche se ovviamente sarà una versione diversa da quella finora conosciuta nell'Arkhamverso.