Suicide Squad farà chiarezza sul finale criptico di Batman Arkham Knight

Suicide Squad Kill the Justice League fa parte del ciclo narrativo della serie Batman Arkham: anche se interpreteremo il celebre gruppo di canaglie della DC Comics, la storia ci permetterà di scoprire anche cosa è successo dopo l'ultima avventura di Bruce Wayne.

In particolar modo, scopriremo finalmente che cosa è successo davvero nel vero finale di Batman Arkham Knight (trovate la Arkham Collection su Amazon), sbloccabile solo dopo aver completato l'avventura al 100%.

I fan ricorderanno infatti che quel finale era decisamente criptico, mostrandoci ciò che sembrava essere una versione ben diversa del Batman apprezzato nella trilogia.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, il production manager Jack Hackett ha confermato che Suicide Squad riprenderà proprio quel controverso finale, spiegandoci una volta e per tutte cosa abbiamo visto durante il finale di Batman Arkham Knight:

«Sì, lo scoprirete. Ci sono diversi modi in cui spiegheremo cosa è successo nei 5 anni che separano Batman Arkham Knight e Kill the Justice League. C'è una grossa scena che appare abbastanza presto nella storia, ma che non voglio rivelare, che spiega in modo divertente i momenti principali di cosa è successo: come si è riunita la Justice League, cosa è successo a Bruce, a Batman e altri dettagli qua e là. Particolarmente per i più grandi fan della lore di DC e dell'Arkham-verso».

Hackett spiega che durante le vostre partite sarete in grado di scoprire anche informazioni aggiuntive sulla storia, non solo con segreti da scoprire ma anche con apparizioni a sorpresa di personaggi che i fan potrebbero riconoscere.

Rocksteady sta dunque lavorando per fare in modo che Suicide Squad Kill the Justice League sia in tutto e per tutto un sequel di Batman Arkham Knight: sarà dunque interessante scoprire qualche dettaglio in più su quel finale, rispondendo ai dubbi che i fan si ponevano da tantissimi anni.

Un'idea di sequel che sarebbe rispecchiata anche dallo stesso stile di gioco che, secondo gli autori, ha cercato di racchiudere tutti gli aspetti più importanti della trilogia.

Suicide Squad sarà allo stesso tempo anche un tributo a Kevin Conroy, la storica voce di Batman che purtroppo ci ha lasciato l'11 novembre 2022.

E se speravate in un nuovo capitolo di Batman Arkham, probabilmente sarebbe meglio smettere di pensarci, almeno per il momento.