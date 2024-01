Arriverà mai un nuovo Batman: Arkham? Risponde Rocksteady

Rocksteady è al lavoro su Suicide Squad: Kill the Justice League, un gioco che non ha dato ai fan DC le stesse vibrazioni della serie Batman: Arkham.

La serie è del resto tornata da poco in una nuova collection (potete farla vostra su Amazon) che include tutti e 3 i capitoli della serie e i loro rispettivi contenuti aggiuntivi in un unico pacchetto.

Non hanno aiutato neanche i recenti leak che sono emersi da Suicide Squad, che hanno mostrato alcuni elementi della storia che non hanno lasciato soddisfatti i fan.

Ora, dopo che il team di sviluppo ha promesso che Suicide Squad è un "gioco Arkham" in tutto e per tutto, sembra però che Batman sia stato messo da parte per un bel po'.

Come riportato anche da GamesRadar, Rocksteady ha affermato che per il momento è meglio dimenticarsi di un nuovo gioco di Batman: Arkham.

Il direttore associato del design Johnny Armstrong ha affrontato l'inevitabile domanda relativa all'eventuale produzione di un nuovo gioco dedicato al Cavaliere Oscuro.

«Voglio dire, ora ci piace molto lavorare a Suicide Squad», spiega Armstrong. «Ma posso assicurarvi che, come dice il titolo, uccidiamo davvero la Justice League. Quindi... »

Sebbene non si tratti di una conferma della fine della serie Arkham, è un modo piuttosto divertente per dire che per il momento l'attenzione è rivolta alla Suicide Squad.

«Il gioco si compone una volta che ci si mette le mani sopra e si percepisce davvero la combinazione tra il gameplay frenetico, la narrazione e tutti questi elementi che lavorano insieme», dice. «I giocatori occasionali entreranno a bordo per la storia e alla fine saranno conquistati dal gameplay e vorranno continuare a giocare».

«Quindi riteniamo che ci sia abbastanza per accontentare tutti e rendere davvero giustizia ai nostri fan, che è quello che vogliamo. Sappiamo che tutti i feedback che riceviamo provengono da un luogo di passione. E anche noi condividiamo questa passione e vogliamo realizzare il miglior gioco possibile», ha concluso.

Ad ogni modo, se vi manca un nuovo capitolo della serie Batman: Arkham, forse dovreste dare un'occhiata a Enenra.

Restando in tema, Batman: Arkham Knight ha da poco ricevuto nuovi contenuti davvero degni di attenzione (per i fan del film The Batman).