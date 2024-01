Suicide Squad sarà un tributo alla storica voce di Batman

Suicide Squad: Kill the Justice League si avvicina alla sua uscita definitiva e, tra tanti dubbi e perplessità, sappiamo se non altro che sarà un videogioco ottimo per i fan di Batman perché sarà un tributo a Kevin Conroy.

Kevin Conroy ha iniziato il suo ruolo come voce di Bruce Wayne/Batman in Batman: The Animated Series, celeberrima serie animata trasmessa tra il 1992 e il 1995.

Purtroppo il doppiatore ci ha lasciato lo scorso 11 novembre 2022, facendo calare una notte ancora più oscura sulla fittizia Gotham City del Crociato Incappucciato che, ora, non potrà più contare sulla storica voce originale.

Kevin Conroy ha intrepretato Batman ovviamente anche in tutti i videogiochi dedicati al personaggio, tra cui gli amatissimi Batman Arkham di Rocksteady che, probabilmente, non torneranno mai più (o almeno ci vorrà tantissimo tempo).

Forse è proprio per questo motivo che il director di Suicide Squad ha definito questo progetto come un tributo a Kevin Conroy in tutto e per tutto.

Axel Rydby, director del progetto di Rocksteady, ne ha parlato in una recente intervista con Eurogamer, parlando dell'importanza di ricordare il doppiatore scomparso.

«È stato molto emozionante per tutti noi in tutto lo studio, è stato così triste quando è morto», ha detto Rydby:

«Penso che sia difficile sopravvalutare quanto sia stato importante per Batman come personaggio e per la rappresentazione di Batman. Eravamo tutti davvero tristi quando è successo e volevamo che fosse il più grande tributo possibile nel gioco.»

Prima di lasciarci, Kevin Conroy ha avuto modo di lavorare anche a Suicide Squad: Kill the Justice League ancora una volta nei panni di Batman, in una versione che sarà più adulta e, ovviamente, malvagia.

«Sappiamo che al signor Conroy è piaciuta molto la sua interpretazione nel gioco», confessa Rydby: «Per noi era importante che gli piacesse anche quello che stavamo facendo con il personaggio.»

Che sia questo uno dei motivi per cui dovremmo fidarci di Suicide Squad, come ci ha spiegato Rocksteady di recente? Non ci resta che aspettare di provare con mano il titolo per saperlo.

