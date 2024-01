Dovremmo fidarci di Suicide Squad, secondo Rocksteady

Nonostante il pedigree di Rocksteady, tutto ciò che si sa di Suicide Squad: Kill the Justice League non ha dato ai giocatori una grandissima fiducia del nuovo capitolo videoludico dell'universo DC dedicato agli antieroi più famosi della Distinta Concorrenza.

Non hanno aiutato neanche i recenti leak che sono emersi da Suicide Squad, che hanno mostrato alcuni elementi della storia che non hanno lasciato estremamente soddisfatti i giocatori che si sono buttati a vedere gli spezzoni trafugati.

Dopo aver commentato proprio i leak in questione, esprimendo una comprensibile delusione per aver visto il proprio lavoro diffuso in anticipo, Rocksteady ha cercato di dare un ulteriore contesto a Suicide Squad.

Nonostante l'idea che il titolo possa essere quasi un game as a service, con i classici contenuti sbloccabili è un multiplayer che non convince per ora, il team di sviluppo ha promesso che Suicide Squad è un "gioco Arkham" in tutto e per tutto.

In una recente intervista (tramite Gamespot), il product director dello studio Darius Sadeghian ha parlato più approfonditamente della decisione di Rocksteady del motivo per cui si è deciso di inseguire la direzione del multiplayer cooperativo per Suicide Squad, e di come (e quanto) condivida con il dna della serie Arkham:

«Per noi, non si trattava tanto di realizzare un gioco di un genere particolare. Piuttosto, l'obiettivo era creare un senso di flusso e trinità tra tutti i nostri sistemi di gioco. Ciò si riflette nel modo in cui gli spostamenti, il corpo a corpo e lo sparatutto gli elementi si fondono tutti insieme mentre suoni.»

Questo è rassicuramente, almeno sulla carta, ma rimane il fatto che Suicide Squad è al momento un live service game. Anche se, stando a Sadeghian, non è giusto definirlo in questo modo perché è in ogni caso «pieno del DNA che infonde la serie Batman: Arkham».

Se Rocksteady vi ha convinto con questo nuovo intervento, sappiate che potete ordinare Suicide Squad: Kill the Justice League su Amazon al miglior prezzo.

Per fortuna la versione che potete ordinare sugli store non è quella che è stata rinviata, come vi abbiamo detto qualche giorno fa.