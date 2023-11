Suicide Squad, ecco i requisiti minimi e raccomandati su PC

Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato solo pochi giorni fa nel primo episodio di una serie di video pubblicati da Rocksteady.

I feedback negativi arrivati da chi ha amato la trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon) hanno infatti costretto il team di sviluppo a un rinvio.

Advertisement

Ora atteso per il mese di febbraio del 2024, il nuovo progetto dedicato alla "Squadra Suicida" dei fumetti DC Comics ha ancora parecchia strada davanti a sé.

Ora, nonostante i fan abbiano ancora qualche lamentela, è tempo di scoprire i requisiti minimi e consigliati ufficiali per giocare al titolo su PC.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Rocksteady ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Suicide Squad: Kill the Justice League e, a quanto pare, non richiederà un hardware di fascia alta.

MINIMI:

SO: Win 10 (64 bit)

Processore: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

Grafica: NVIDIA GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Versione 12

Spazio richiesto: 65 GB

Note addizionali: RAM: 16 GB (2×8)

RACCOMANDATI:

SO: Win 10 (64 bit)

Processore: Intel i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800 X3D

Grafica: NVIDIA RTX 2080 o AMD RX 6800-XT (16GiB)

DirectX: Versione 12

Spazio richiesto: 65 GB

Note addizionali: RAM: 16 GB (2×8)

Secondo le specifiche ufficiali del PC, i giocatori avranno bisogno di 65 GB di spazio libero. Il gioco utilizzerà anche le API DX12 e non si sa se supporterà qualche tecnologia di upscaling per PC.

Per eseguire il gioco, i giocatori avranno bisogno di un Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 a 3,20 GHz con una NVIDIA GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56.

Rocksteady consiglia di utilizzare un Intel i7-10700K o un AMD Ryzen 7 5800 X3D. Gli sviluppatori consigliano anche una GPU NVIDIA RTX 2080 o AMD RX 6800 XT.

Sfortunatamente, Rocksteady non ha condiviso le impostazioni grafiche, la risoluzione e il framerate a cui si rivolgono questi requisiti per PC (anche se crediamo che si tratti di 1080p/High/30fps).

Considerando anche che persino il vecchio Batman Arkham Knight sta ancora ricevendo contenuti, staremo a vedere cosa ne uscirà fuori con questo nuovo GaaS.

Senza dimenticare anche il gioco dedicato a un'altra eroina dell'universo DC, ossia Wonder Woman.

Ricordiamo anche che il nuovo gioco della Suicide Squad vanterà anche l’apparizione speciale di Batman.