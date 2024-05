Suicide Squad è duro a morire e si prepara alle novità

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un mezzo flop, sebbene a quanto pare il rilascio di contenuti per il gioco non sembra volersi arrestare.

Il titolo, che trovate anche su Amazon, si è rivelato ben sotto le aspettative, con sommo dispiacere dei lettori dei fumetti DC Comics.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato a chiare lettere che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, dopo che neppure la nuova versione del Joker offerta nella Stagione 1 dei contenuti post-lancio ha fatto breccia nel cuore dei fan, arrivano oltre altre novità.

Come riportato anche da VGC, infatti, Rocksteady ha pubblicato le note della patch per l'ultimo aggiornamento di Suicide Squad: Kill the Justice League.

La patch viene distribuita insieme al secondo episodio di contenuti stagionali del gioco.

Oltre a decine di correzioni di bug, l'aggiornamento aggiunge un nuovo tipo di nemico legato al personaggio di Lanterna Verde.

Anche la mappa Joker Elseworld sarà ampliata, con l'aggiunta di nuove missioni e del nuovo tipo di nemico Green Latern.

Difficilmente ciò basterà a risollevare un gioco ormai in seria difficoltà, dopo un lancio che definire straziante è poco.

A tal proposito, alcune settimane fa Warner Bros. ha aggiornato sui dati finanziari dell'anno, svelando che Suicide Squad ha oscurato i guadagni degli interi Studios.

Del resto, sappiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League ha avuto mesi fa meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam, cosa questa non propriamente positiva.

Se non altro, di recente avete avuto l'occasione di provare gratis il gioco dedicato a Harley Quinn e soci grazie a una promozione del PlayStation Plus.