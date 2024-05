Il flop di Suicide Squad è stato più letale del previsto, a quanto pare

Che Suicide Squad non sia andato bene non è certo una novità, ma la condivisione da parte di Warner Bros dei dati finanziari dipinge un quadro ancora più complicato di quanto non pensassimo.

Come riporta VGC, infatti, il CEO e presidente David Zaslzav della Warner Bros Discovery ha definito Suicide Squad come motivo dei deludenti risultati del primo trimestre dell'intera divisione Studios.

La divisione Studios, che comprende Warner Bros Pictures, DC, Warner Bros Television Group, Warner Bros Games e New Line Cinema, ha registrato un calo dei ricavi rispetto all’anno precedente. Il motivo, secondo Zaslav, è dovuto proprio allo scarso rendimento di Suicide Squad:

«Abbiamo i personaggi e le storie che le persone amano e desiderano ovunque nel mondo, in ogni lingua. Sfortunatamente, i dati finanziari del primo trimestre dello studio sono stati messi in ombra dal duro confronto della divisione Games, in seguito alla grande prestazione di Hogwarts Legacy lo scorso anno e al deludente rilascio di Suicide Squad nel primo trimestre nel nostro gruppo gaming.»

L'impatto di questo confronto è stato descritto con più informazioni dal CFO Gunnar Wiedenfels, che ha spiegato come la differenza di rendimento tra i giochi abbia portato a un impatto negativo pari a $200 milioni sugli utili durante il primo trimestre.

Zaslav conferma quindi che Suicide Squad non ha soddisfatto le aspettative ed ha creato un "anno difficile" per la divisione gaming di Warner Bros. Nonostante Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), l'azienda non ha avuto un periodo molto florido.

Neanche l'atteso arrivo di Joker sembra aver fatto alcun effetto sul gioco, che se non altro potete provare gratis grazie ad una promozione del PlayStation Plus.

Warner Bros si prepara quindi ad una potenziale risalita che, stando alle dichiarazioni più recenti, dovrebbe basarsi su tanti titoli mobile e free to play su cui l'azienda vuole investire molto.