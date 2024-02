Suicide Squad ha meno giocatori di tutti e 4 i giochi di Batman

Suicide Squad: Kill The Justice League, la cui partenza non è stata delle migliori, non sembra purtroppo passarsela troppo bene.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, è stato infatti snobbato sia dai fan che dagli addetti ai lavori.

Del resto, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, come riportato anche da PCGamesN, Suicide Squad: Kill the Justice League ha attualmente meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam.

Il conteggio non tiene conto degli utenti di console, ovviamente, ma quattro giochi separati ambientati nello stesso universo, tre dei quali sviluppati da Rocksteady, attualmente battono i giocatori attivi del titolo su Harley Quinn e soci.

Controllando le statistiche di tutti e cinque i giochi, si può notare che Suicide Squad ha il numero più basso di giocatori al momento in cui scriviamo, e nelle ultime 24 ore ha ottenuto solo 1.255 contatti.

Arkham Origins, sviluppato da WB Games Montreal, è il più basso con un picco di 1.518, mentre la trilogia di Batman di Rocksteady si trova comodamente al di sopra, con Arkham Knight che ha raggiunto un picco di 4.373 giocatori nelle ultime 24 ore su Steam.

Insomma, un vero e proprio crollo pindarico, che ci auguriamo possa essere interrotto quanto prima, magari anche grazie all'arrivo di nuovi contenuti per Kill the Justice League.

Del resto, alcuni fan di Suicide Squad hanno di recente scovato un messaggio segreto che potrebbe far pensare al ritorno di Batman.

Ricordiamo che già alcune settimane fa Batman: Arkham Knight ha guadagnato il 50% di giocatori in più, proprio dopo l'uscita di Suicide Squad: Kill The Justice League.