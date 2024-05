Se Suicide Squad non vi convince, ora potete provarlo gratis su PS Plus Premium

Uno dei vantaggi più interessanti offerti da PlayStation Plus Premium è sicuramente la possibilità di provare le prime ore di alcuni dei videogiochi più interessanti disponibili su PS5.

Dopo aver aggiunto solo nelle scorse settimane ben 4 giochi in prova, da adesso potete scaricare gratuitamente un nuovo gioco decisamente interessante, trattandosi di una delle uscite più controverse di tutto il 2024.

Ci riferiamo ovviamente a Suicide Squad: Kill The Justice League, l'ultima produzione di Rocksteady ambientata nell'universo di Batman Arkham ma che, a differenza dell'amatissima serie, ci propone uno sparatutto in terza persona con meccaniche tipiche dei service game.

Una rivoluzione che non è andata giù a molti fan e che, in ogni caso, non è di qualità particolarmente pregiata: come vi raccontò il nostro Marcello Paolillo nella recensione dedicata, Suicide Squad può essere considerato «un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi».

Ma se eravate comunque curiosi di provarlo, ma non così tanto da spenderci dei soldi, PlayStation Plus Premium vi offre la possibilità di scaricarlo gratis e giocare le prime 3 ore senza alcun costo aggiuntivo (via Game Rant).

Non dovete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale sulle vostre console PS5 — o procedere via browser al seguente indirizzo — per poi selezionare la versione di prova e avviare immediatamente il download.

Ovviamente sarà necessario acquistare la versione completa per poter proseguire la vostra avventura oltre le prime 3 ore (lo trovate in offerta su Amazon), ma sarete in grado di mantenere i vostri progressi e riprendere dal punto esatto in cui avevate interrotto.

Se volete dunque provare con mano l'avventura di Harley Quinn e della Suicide Squad, questa è la vostra occasione per mettervi alla prova senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Di certo Kill The Justice League non se l'è passata affatto bene: l'arrivo di Joker non ha portato alcun beneficio alla base di utenti attiva, ma il service game è stato perfino preso di mira dagli hacker.

Chissà dunque se la prova gratuita di PlayStation Plus Premium possa servire finalmente a dare una nuova spinta a questa sfortunatissima produzione.