Su Dragon Ball Sparking Zero sono stati avvistati... Shrek e CJ, ovviamente

Una delle "regole" più comuni dei videogiochi moderni è che, se un titolo si dimostra particolarmente popolare ed è disponibile su PC, qualcuno troverà il modo di inserire al suo interno Shrek e CJ.

Questa legge dei fan sembra essere stata rispettata anche su Dragon Ball Sparking Zero: nell'ultimo capitolo di Budokai Tenkaichi sono rapidamente emerse le prime mod per i personaggi, tra i quali non potevano mancare questi improbabili eroi.

Tuttavia, sembra che i fan abbiano trovato un sistema per renderli "canonici" anche per chi non ha scaricato queste mod: Eurogamer.net segnala infatti un bizzarro exploit sfruttato durante le battaglie personalizzate, grazie alle quali i giocatori possono caricare e ideare i loro scontri più originali.

Per rendere il tutto ancora più spettacolare, Spike Chunsoft e Bandai Namco hanno permesso agli utenti di scattare un'immagine da utilizzare come thumbnail della battaglia personalizzata in questione.

Probabilmente avrete già capito dove vogliamo andare a parare: appena alcuni giocatori hanno compreso il potenziale di questa feature, hanno immediatamente caricato diverse battaglie con pose folli per i personaggi moddati: oltre ai già citati Shrek e CJ emergono anche numerosi personaggi femminili dagli anime.

Dato che il cross-play non è attualmente disponibile, questo "problema" si verifica esclusivamente nelle versioni PC del titolo: sulle edizioni di Dragon Ball Sparking Zero per Xbox e PS5 (che trovate su Amazon) sembra essere ancora tutto nella norma.

Va comunque detto che, sebbene per il momento il tutto strappi solamente un sorriso, c'è un enorme potenziale per causare potenziali danni: pensate, ad esempio, a cosa potrebbe accadere se diventassero popolari alcune mod vietate ai minori.

Non è dunque sorprendente scoprire che Bandai Namco ha già iniziato ad intervenire personalmente per rimuovere molte di queste battaglie personalizzate e, con buona probabilità, sarà già al lavoro su una patch per bloccare sul nascere questo fenomeno.

Insomma, Shrek potrà diventare "canonicamente" un Super Saiyan ancora per poco, o almeno così si spera.

Per il momento, Bandai Namco ha confermato che una patch arriverà effettivamente a fine ottobre: tra le novità in arrivo su Sparking Zero si segnalano difficoltà maggiormente bilanciate per la storia e nerf per Yajirobe, che si sta rivelando molto più forte del previsto.

Se volete invece scoprire chi saranno i prossimi combattenti — che non siano meme creati dalla community — gli sviluppatori ci hanno già lasciato un piccolissimo assaggio.