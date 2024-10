Dragon Ball: Sparking! Zero sta per fixare un personaggio "rotto"

Dragon Ball: Sparking! Zero è uscito solo da poche settimane, ma sta già rendendo più facili le Episode Battle e riducendo uno dei personaggi più "rotti" e fuori scala del gioco: Yajirobe.

Con un roster ricco di personaggi di livello divino come Goku Ultra Istinto Masterizzato, Gogeta Super Saiyan Blu e Zamasu Fuso (oltre a vere e proprie divinità come Beerus), è chiaro che il gioco (che trovate su Amazon) non si preoccupa più di tanto dell'equilibrio.

Advertisement

Detto questo, c'è un personaggio inaspettato che sta dominando le partite online e le sta rendendo un inferno.

Sto parlando, ovviamente, di Yajirobe, noto per il suo spirito indipendente e le sue abilità di spadaccino.

Sebbene abbia un aspetto modesto e si supponga che sia un personaggio più debole, la sua mossa Senzu Bean Skill è totalmente infallibile e gli permette di rimanere nei combattimenti molto più a lungo della maggior parte dei personaggi del gioco.

Sebbene Budokai Tenkaichi abbia sempre avuto dei personaggi rotti, sembra che Yajirobe sia un passo in avanti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Su X, l'account ufficiale di Dragon Ball Games ha rivelato che la prima patch di Sparking! Zero è in arrivo nel corso del mese e cambierà diverse cose del gioco.

La riga degna di nota è un “aggiustamento delle statistiche di Yajirobe”, che probabilmente lo renderà molto più debole rispetto al passato.

Immagino che i suoi Fagioli di Senzu guariranno solo una barra di salute invece di un ripristino completo (oppure che il combattente abbia una quantità limitata di fagioli da consumare in una partita).

Insomma, la patch sarà una manna dal cielo per chi cerca di giocare a Sparking! Zero online, ma sono in arrivo novità anche per i giocatori singoli.

L'aggiornamento non datato fornirà anche un “aggiustamento dei livelli di difficoltà” quando si giocano alcune fasi della modalità storia del gioco, Episode Battle, con impostazioni di difficoltà inferiori.

La battaglia a episodi è nota per la sua sorprendente difficoltà (sì, mi riferisco proprio a Great Ape Vegeta), quindi le modifiche saranno ben accette.

Oltre a ciò, l'aggiornamento migliorerà anche la stabilità generale del gioco online e risolverà un problema comune che i giocatori avevano con lo schema di controllo classico.

Restando in tema, Bandai Namco ha confermato i primi personaggi DLC in arrivo con il Season Pass di Dragon Ball: Sparking! Zero con un breve teaser.