I fan di Dragon Ball Sparking Zero hanno scelto il miglior lottatore (e vi sorprenderà)

La fase di accesso anticipato di Dragon Ball Sparking Zero è servita ai fan più esperti per analizzare attentamente l'immenso roster di personaggi, così da scoprire quali combattenti possono rappresentare maggiormente delle minacce nelle battaglie competitive.

Nonostante alcuni problemi derivati da chi, senza alcuna sportività o senso dell'onore, sta segnalando in massa i propri avversari solo perché vincitori, le battaglie si sono già rivelate particolarmente divertenti, riservando anche le prime sorprese.

Il roster di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon) include infatti diversi lottatori dalle saghe di DBZ, Super e GT, con i rispettivi livelli di potenza invariati: ciò significa che, in linea teorica, un combattente più "debole" dovrebbe avere poche chance contro personaggi notevolmente più potenti.

Ma i fan hanno già scoperto un'unica eccezione a questa regola, che sta abusando le regole del gioco a suo piacimento: si tratta di Yajirobe, il ronin solitamente incaricato di distribuire fagioli Senzu a Goku e ai suoi alleati.

Come segnalato da Automaton West, è proprio questa sua caratteristica che lo ha reso così minaccioso nelle battaglie: una delle tattiche più utilizzate dai giocatori di Sparking Zero è infatti quella di scappare velocemente in situazioni di pericolo, utilizzando i Senzu per ricaricare la propria salute.

Questo può contribuire ad ottenere una vittoria per time out, rendendo alcuni scontri decisamente frustranti per chi non è abituato ad affrontarlo in battaglia.

Yajirobe è allo stesso tempo un personaggio estremamente semplice da portare in battaglia: per evitare scontri eccessivamente sbilanciati, i giocatori dovranno infatti spendere accuratamente i Destruction Points per costruire un team all'altezza, ma questa inaspettata rivelazione delle battaglie online ne costa solamente 2.

La community di conseguenza è al momento spaccata: da un lato c'è chi apprezza questa particolarità del suo gameplay, sottolineando che è effettivamente coerente con il suo personaggio, ma dall'altro c'è chi ritiene che l'efficacia dei Senzu dovrebbe essere depotenziata.

Staremo a vedere come Bandai Namco deciderà di gestire l'evoluzione del meta di Dragon Ball Sparking Zero, ma considerando che gli autori hanno già lasciato intendere di non voler affatto ritoccare la difficoltà di gioco, non sappiamo se e quali patch di bilanciamento siano previste.