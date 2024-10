Dragon Ball Sparking Zero svela i primi combattenti DLC in arrivo

Dragon Ball Sparking Zero si sta preparando a svelare tutti i personaggi DLC in arrivo tramite il Season Pass, ma nelle ultime ore sono già arrivate alcune piccole anticipazioni importanti.

Il publisher aveva già annunciato che i personaggi DLC in questione avrebbero coperto le saghe Daima e Super Hero, con ben 2 pacchetti dedicati all'ultima opera curata personalmente da Akira Toriyama.

Se l'annuncio del Season Pass di Dragon Ball Sparking Zero (trovate il picchiaduro su Amazon, a proposito) ci aveva già confermato l'arrivo di Gamma 1 e Gamma 2 nel primo pacchetto DLC, con un nuovo trailer ufficiale oggi sappiamo alcuni dei personaggi che arriveranno nel secondo contenuto aggiuntivo.

Sarà il primo dei due DLC dedicati a Dragon Ball Daima: con un breve teaser trailer ufficiale che vi allegheremo di seguito, è stato confermato che tra i combattenti inclusi ci saranno Vegeta (Mini) e Glorio.

Ricordiamo che in entrambi i casi Bandai Namco ha confermato che ci sono ancora tanti altri personaggi che devono ancora essere svelati ufficialmente: difficile effettivamente immaginare un DLC dedicato a Super Hero senza l'inclusione di Gohan Beast e Orange Piccolo, solo per citare i nomi più attesi.

Purtroppo al momento non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale relativa ai nuovi combattenti DLC, ma se non altro abbiamo già una prima conferma sui personaggi in arrivo — per quanto fossero probabilmente prevedibili, per i fan di lunga data.

Vi terremo ovviamente prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori notizie relative alla data d'uscita dei DLC di Dragon Ball Sparking Zero.

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi ha avuto un incredibile successo, a dimostrazione di quanto i fan attendessero da tempo questo eccellente titolo: in appena 24 ore ha infatti superato oltre 3 milioni di copie vendute.

Se volete scoprire perché non dovrebbe mancare nella collezione di ogni fan di Dragon Ball, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.