Street Fighter Il Film non ha ancora un regista, ma ha una data di uscita ufficiale

Sembra che Sony Pictures sia particolarmente ottimista per l'uscita del film live-action di Street Fighter, nonostante la produzione abbia incontrato un intoppo decisamente non da poco nelle scorse settimane.

Vi avevamo infatti raccontato che la coppia di registi Daniel e Michael Philippou aveva rinunciato al progetto per conflitti di calendario, dato che Capcom e Legendary volevano iniziare i lavori il prima possibile.

Di fatto, il film di Street Fighter non ha ancora ufficialmente un regista, però curiosamente ha già una data di uscita: come riportato da Variety, Sony ha annunciato che la distribuzione del lungometraggio live-action è prevista per il 20 marzo 2026, almeno per quanto riguarda i cinema americani.

Date le circostanze, ci sentiremmo di consigliarvi di non considerare questa data d'uscita scolpita nella pietra, dato che senza la conferma di un regista è altamente probabile che potrebbe essere annunciato un rinvio.

Al momento non abbiamo veri dettagli su cosa potremo aspettarci davvero dal film live-action, ma ci è già stato mostrato il logo ufficiale incredibilmente nostalgico.

È già un inizio, insomma, ma speriamo che la produzione possa subire un'accelerata nel breve periodo.

Continueremo ovviamente a monitorare attentamente la situazione: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine se ci saranno ulteriori novità per il film di Street Fighter, sperando di potervi dare presto delle buone notizie.

