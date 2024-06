Street Fighter il film, brutte notizie: i registi dicono addio

Sembrava che il film live-action di Street Fighter stesse arrivando a un punto di svolta, dopo che nelle scorse sorpresa ne era stato svelato il logo ufficiale, ma purtroppo in queste ore è emersa una brutta notizia che rimette in discussione lo stato dei lavori.

Come riportato infatti da The Hollywood Reporter, il film ispirato alla leggendaria saga picchiaduro ha appena perso i suoi registi: i fratelli Danny e Michael Philippou non si occuperanno più del progetto.

I registi avevano già ottenuto un buon successo con il loro primo film Talk to Me, ma il loro arrivo era stato ben visto dai fan in quanto, prima del loro debutto al cinema, si erano già dimostrati grandi fan della saga videoludica realizzando un corto live-action ben realizzato su YouTube.

C'è dunque da immaginare che entrambi fossero più che ben disposti a portare avanti l'adattamento live-action di Street Fighter (trovate il sesto capitolo su Amazon), ma sfortunatamente il duo ha dovuto rinunciare per via di conflitti di programmazione.

I Philippou hanno infatti deciso di dare priorità al loro prossimo film, Bring Her Back: una decisione che avrebbe creato non pochi attriti con Capcom e Legendary, che avrebbero voluto iniziare i lavori su Street Fighter il prima possibile.

Da qui la decisione congiunta di un cambio: la produzione adesso è alla ricerca di un nuovo regista che possa raccogliere le redini e iniziare i lavori, ma al momento non sappiamo chi potrebbe davvero prenderne il posto.

In ogni caso, sembra che ci sarà da avere non poca pazienza prima di poterne sapere di più sul film di Street Fighter: speriamo solo che il nuovo regista dimostri di avere la passione giusta per renderlo un adattamento memorabile.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: per il momento, ricordiamo che Street Fighter 6 sta già preparando il terreno per il suo secondo anno di aggiornamenti, con tanto di guest character da Fatal Fury.