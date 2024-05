Street Fighter, il film live-action svela il logo ufficiale

Capcom e Legendary tornano finalmente a darci notizie sul film live-action di Street Fighter, annunciato a sorpresa poche settimane dopo il successo del sesto capitolo — insieme anche a una serie TV.

Attualmente sappiamo ben poco su questa produzione, tranne il fatto che sarà diretto da Danny e Michael Philippou, che si sono precedentemente fatti notare per il film horror Talk to Me, ma che sono anche grandi appassionati della saga picchiaduro.

In precedenza avevano infatti realizzato un corto live-action fan-made su YouTube, che potete rivedere al seguente indirizzo: adesso, grazie alla partnership tra Capcom e Legendary, hanno la possibilità di trasformare il proprio sogno in realtà.

E che siano grandi appassionati appare evidente fin dal logo ufficiale del film, svelato in esclusiva da Collider e che potete ammirare nel post su X che troverete allegato qui di seguito:

Il logo richiama infatti il font storico utilizzato fin dalle origini, prima della rivoluzione avvenuta con Street Fighter 6 (lo trovate scontato su Amazon) con uno stile decisamente più "minimal" e professionale.

Anche se non sappiamo ancora nel dettaglio quale sarà la trama della produzione live-action, è plausibile immaginare che non ci si baserà sugli eventi dell'ultimo capitolo, ma sugli scontri più importanti avvenuti nei primi episodi del picchiaduro di casa Capcom.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più, ma gli appassionati storici possono iniziare a sperare: a giudicare dalla passione dei due registi e dal logo ufficiale, pare che il film di Street Fighter sia in buone mani.

Restando in tema di novità per la saga, quella odierna è una giornata importante per gli appassionati: da oggi arriverà infatti il possente Akuma su Street Fighter 6, pronto a scatenare ancora una volta tutta la sua furia.

Chissà se ci sarà spazio anche per lui nel film live-action, magari anche solo con un piccolo cameo.