Street Fighter 6, l'aggiornamento con Rashid è disponibile: ecco tutte le novità

Capcom ha annunciato di aver ufficialmente completato la manutenzione programmata per i server di Street Fighter 6: ciò significa che gli utenti potranno scaricare fin da subito la nuova patch e divertirsi con Rashid, primo personaggio aggiuntivo.

Ricordiamo che per poter accedere al lottatore sarà necessario aver acquistato lo Year 1 Character Pass o l'Ultimate Pass, automaticamente inclusi nelle edizioni Deluxe o Ultimate del gioco.

In alternativa, se avete scelto l'edizione standard di Street Fighter 6 (la trovate su Amazon) potrete comunque provare Rashid per un'ora intera, grazie a uno special ticket Rental Fighter per "noleggiarlo" e capire se può fare al caso vostro.

Il nuovo personaggio DLC è indubbiamente grande protagonista della patch, che non ha introdotto alcun nuovo bilanciamento: Capcom ha infatti promesso che farà almeno un aggiornamento all'anno, intervenendo solo quando lo riterrà davvero necessario.

Tuttavia, il changelog ufficiale — che potete consultare integralmente al seguente indirizzo — ci svela alcune novità decisamente interessanti, come la possibilità di passare dalla fase di registrazione al playback nella modalità allenamento molto più facilmente. Si tratta di una funzionalità fondamentale per i fan più competitivi, dato che permette di sperimentare nei matchup più impegnativi.

Sarà inoltre aggiunta una speciale "Master League" per le partite competitive a partire dall'1 agosto: una modalità che presumibilmente dovrebbe essere riservata solo ai giocatori che hanno raggiunto il grado competitivo più elevato e dove si svolgeranno gli incontri tra i migliori lottatori al mondo.

L'update ha anche svelato una novità molto interessante per i fan in single player: Rashid comparirà anche nel World Tour e avremo la possibilità di completare delle specifiche missioni per lui, oltre a poter apprendere le sue mosse. Un'ulteriore conferma di quanto Capcom creda fortemente in questa modalità, anche se sarà necessario aver completato la campagna principale per potervi accedere.

Del resto, è proprio grazie a questa modalità e a una fortissima accessibilità che Street Fighter 6 è già riuscito a ottenere vendite incredibili per la saga.

Se volete rivedere il nuovo combattente in azione prima di scaricare il nuovo aggiornamento, potete rivedere il suo trailer ufficiale nella nostra notizia dedicata.