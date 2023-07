Street Fighter 6, Capcom ha ottime notizie per la prossima stagione

In vista dell'arrivo di una nuova stagione, i picchiaduro sono soliti effettuare alcuni cambiamenti a livello competitivo per riequilibrare meglio il bilanciamento online: effettuare un reset dei punti acquisiti o, in alternativa, diminuirli per spingere i fan a dimostrare di essere ancora i più forti.

Anche la serie di Capcom non era esente da queste regole, ma sembra che con Street Fighter 6 (lo trovate su Amazon) le cose cambieranno in meglio: in un'intervista rilasciata a Inside Games, il producer e il director hanno infatti confermato che non sarà implementato nulla del genere (via Siliconera).

Non ci sarà infatti alcun reset o diminuzione dei nostri League Point acquisiti fino a questo momento, ma il team di sviluppo ci anticipa che quando arriverà una nuova stagione ci sarà una nuova meccanica dedicata.

Purtroppo, al momento non ci è dato sapere di cosa si tratti, ma è probabile che si tratti di un sistema che ci permetterà di confermare se siamo ancora degni del livello raggiunto nel matchmaking online, anche dopo le consuete modifiche che comporta una nuova stagione.

I fan competitivi saranno anche felici di sapere che non ci saranno troppe patch di bilanciamento: Capcom ha infatti confermato di voler rilasciare almeno un aggiornamento all'anno, così da bilanciare il meta in maniera appropriata anche dopo eventi e tornei di spessore, senza condizionare negativamente i partecipanti.

Una scelta saggia che sottolinea ancora una volta quanto il team di sviluppo tenga al corretto bilanciamento del gioco, senza farsi prendere dalla frenesia di rivoluzionare il tutto — e a giudicare da quello che ha fatto recentemente Blizzard con Diablo 4, probabilmente è meglio così.

La passione del team di sviluppo è stata ampiamente ripagata dal pubblico, portando Street Fighter 6 a superare i 2 milioni di copie in pochissimo tempo.

Ricordiamo che a partire da domani sarà già disponibile il primo lottatore DLC di Street Fighter 6: si tratta di Rashid, un grande ritorno dal quinto capitolo della saga.