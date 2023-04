Street Fighter 6, la CPU nella demo ha un problema serio

Street Fighter 6, o almeno una sua parte, è al momento nelle mani dei giocatori di tutto il mondo che possono provare la qualità del titolo Capcom.

Il nuovo episodio della saga sta per arrivare e, mentre lo potete prenotare già su Amazon, c'è una demo disponibile ormai da qualche giorno.

Giusto qualche giorno fa, infatti, la demo di Street Fighter 6 è arrivata anche su PC e Xbox dopo essere arrivata con qualche giorno di esclusiva su PlayStation.

Nella quale, per altro, è possibile accedere alla modalità allenamento anche se in un modo macchinoso, oltre che affrontare la CPU.

A questo proposito è bene ricordare che i fan si erano lamentati del fatto che in Street Fighter 5 la CPU non fosse uno sparring partner utile, anche a difficoltà massima.

Capcom deve aver decisamente ascoltato il feedback perché, a livello massimo, la CPU di Street Fighter 6 è inarrestabile.

Se non ci credete, guardate come viene asfaltato Daigo Umehara:

Lo stesso Daigo, campione di Street Fighter e protagonista del celebre EVO Moment 37, non ha speranze già dalla prima partita per sua stessa sorpresa.

In queste ore tantissimi content creator e streamer, tra cui molti giocatori esperti e professionisti, stanno dimostrando quanto sia impegnativo riuscire a scontrarsi con l'intelligenza artificiale.

La cosa interessante è che la CPU gioca semplicemente molto, molto bene. È in grado di eseguire combo molto complesse, tanti mixup e addirittura delle frame trap, ovvero dinamiche di metagioco tipicamente psicologiche in cui si inganna l'avversario.

Ma non vi preoccupate, se proprio non riuscirete a combattere con la CPU c'è comunque la modalità single player che, in ogni caso, andrà scaricata a parte.

Street Fighter 6 ha annunciato molte novità oltre alla demo durante l'ultimo showcase: ecco quello che dovete sapere tra annunci e trailer.