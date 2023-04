Street Fighter 6, la demo "nasconde" l'allenamento: ecco come attivarlo

Street Fighter 6 si è mostrato di recente con un nuovo showcase, al termine del quale è stata pubblicata anche una demo.

Il titolo si prepara al lancio (lo potete preordinare ancora su Amazon) mentre nelle settimane sono stati svelati i nuovi personaggi che entreranno a far parte del roster.

Il recente showcase ha riassunto tutto quello che sapevamo finora, svelando alcune novità e anche l'arrivo dei primi personaggi aggiuntivi tramite DLC.

Titolo che si prepara a dare una sferzata al genere dei picchiaduro e che, con la sua modalità world tour, rievocherà anche il passato del genere.

Lo showcase di Street Fighter 6 ha lasciato i giocatori con la promessa di rimettere mano al titolo con una demo dispoinbile da subito su console PlayStation, e dal 26 aprile su Xbox e PC.

La demo, scaricabile già da adesso su PlayStation, si concentrerà prevalentemente sulla creazione del proprio personaggio e sulla modalità World Tour: i progressi in questa feature non saranno trasferibili sulla versione completa, ma potrete importare automaticamente il vostro combattente personalizzato.

Sfortunatamente, a differenza di quanto si era inizialmente ipotizzato, non si potranno testare le funzionalità online.

Ma se non si può prendere confidenza con le movelist dei propri personaggi preferiti, qualcuno ha scoperto (tramite Wccftech) come attivare una modalità allenamento un po' clandestina.

La modalità allenamento non è disponibile ufficialmente nella demo, ma è comunque possibile accedervi con funzionalità limitate con una semplice soluzione alternativa.

Nella modalità Guida del personaggio, qualsiasi guida che implichi l'esecuzione di una mossa speciale consente ai giocatori di esercitarsi a usarla premendo il touchpad durante la dimostrazione. Così facendo, nella guida relativa alla Super di Livello 3 è possibile accedere sostanzialmente ad una modalità allenamento, seppur con funzionalità limitate, rispetto a quella del gioco finale.

Un modo per vedere come sono stati aggiornati i personaggi, pur macchinoso che sia.

E in attesa del day one pare sarà possibile tornare a scoprire la sua natura più competitiva in una prossima open beta, a quanto pare.

Tra l’altro, forse non lo sapevate, ma Street Fighter tornerà anche al cinema con una produzione annunciata da pochissimo.