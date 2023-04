Street Fighter 6 giocabile gratis anche sulle piattaforme mancanti

Pochi giorni fa si è svolto lo Street Fighter 6 Showcase, l'evento annunciato da Capcom dedicato all'ultimo capitolo della saga picchiaduro che ha svelato diverse attese novità, tra cui la demo giocabile gratis.

Il publisher ha voluto rendere scaricabile una demo gratuita per il sesto capitolo di Street Fighter (potete prenotarlo su Amazon), come esclusiva temporanea per PS5 e PS4.

Come anticipato in precedenza, quindi, la demo gratuita è già disponibile per il download su PS Store.

Gli utenti su PC e Xbox Series X|S avrebbero dovuto attendere invece attendere il 26 aprile per poter scaricare la demo gratuita, come confermato anche dai colleghi di DSO Gaming.

Capcom ha appena rilasciato la demo di Street Fighter 6 su personal computer tramite Steam e su Xbox Store. Secondo gli sviluppatori, questa consente di giocare l'inizio del World Tour e di selezionare le modalità in Fighting Ground.

Da quello che sappiamo, i giocatori potranno allenarsi in World Tour con Ryu e Luke. Purtroppo Chun Li e Cammy non sono presenti in questa modalità.

Vale la pena notare che l'avatar creato in questa demo potrà essere utilizzato nella versione completa del gioco. Potete scaricare il file per PC da questo indirizzo, mentre se giocate su Xbox cliccate qui.

Proprio l'incredibile quantità di contenuti disponibile ha reso necessario per Capcom lasciare ai giocatori una scelta per risparmiare spazio: la modalità single player andrà scaricata a parte nella versione completa, lasciando così ai fan interessati esclusivamente al competitivo il piacere di giocare subito occupando meno spazio.

Ma se non si può prendere confidenza con le movelist dei propri personaggi preferiti, qualcuno ha scoperto come attivare una modalità allenamento un po' clandestina.

Restando in tema, infine, ricordiamo anche che Street Fighter 6 sarà a quanto pare un gioco sicuramente molto interessante (come vi abbiamo raccontato nel nostro resoconto di alcune settimane fa), visto che l'hype è già elevato.