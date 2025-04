Siamo volati a provare Death Stranding 2: presto vi sveleremo di più

È senza ombra di dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno, anche perché quando si muove Hideo Kojima con la sua Kojima Productions, l'attenzione dei videogiocatori è sempre alle stelle: stiamo parlando di Death Stranding 2: On the Beach, che segna il ritorno del mondo post-apocalittico di Sam Porter Bridges.

Dopo il debutto del 2019 (profetico, a dire il vero) con il gioco capostipite della saga, il franchise via via ha ottenuto sempre più apprezzamenti, al punto che il recente trailer – che ha coinvolto anche l'italiano Luca Marinelli, che interpreterà il personaggio di Neil – è diventato un vero fenomeno di cui si è parlato per giorni.

Possiamo rivelarvi che nelle scorse ore il nostro Silvio Mazzitelli è volato a Tokyo (unico inviato italiano, potete seguirlo su Instagram) per raggiungere gli studi di Kojima Productions, dove stiamo provando il gioco.

Al momento non possiamo anticipare altro, ma già da ora vi diamo appuntamento sulle pagine di SpazioGames al prossimo 8 maggio, quando Silvio potrà raccontarvi (senza spoiler, ovviamente!) tutti i dettagli e le informazioni scoperte negli studi di Kojima, in vista del debutto di Death Stranding 2.

Atteso per il 26 giugno su PS5 (anche con una peculiare Collector's Edition), Death Stranding 2 promette di essere il seguito diretto del gioco originale del 2019, che si era fatto notare per il suo multiplayer collaborativo asincrono, in cui l'open world veniva riempito dalle strutture create dai videogiocatori.

Ambientato in un mondo dove il confine tra vivi e morti si è sfaldato, il franchise segue le vicende del corriere Sam Porter Bridges (Norman Reedus) e dei personaggi che costellano il suo viaggio, come la collega Fragile (Lea Seydoux), gli studiosi Mama (Margaret Qualley) e Heartman (Nicolas Winding-Refn) e l'enigmatico Cliff (Mads Mikkelsen).

Nel cast di questo secondo episodio sappiamo già che vedremo anche il nostro Marinelli, insieme ai ritorni di Sam e Fragile. Ci sarà anche un personaggio che avrà le fattezze di George Miller – di cui Kojima è un grande fan –, chiamato Tarman. Tra le nuove comparse, anche Elle Fanning (sarà Tomorrow) e Shioli Kutsuna (sarà Rainy).

Segnate l'8 maggio sul calendario, insomma: le nuove consegne di Sam direttamente dalla fine del mondo si avvicinano a grandi passi.