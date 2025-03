Kojima svela il retroscena sul casting di Luca Marinelli: «Era l'unica scelta»

Uno dei casting più sorprendenti che abbiamo potuto scoprire nell'ultimo trailer di Death Stranding 2 è sicuramente quello di Luca Marinelli nel ruolo di Neil: una scelta sicuramente di prestigio e che darà ampio risalto internazionale all'attore italiano.

Che Hideo Kojima fosse un suo fan non è certo un mistero: già in passato l'autore lo aveva infatti battezzato come potenziale attore ideale per interpretare Solid Snake in un ipotetico film di Metal Gear Solid. E probabilmente non è un caso che c'è una scena del trailer in cui sembra somigliargli parecchio.

Il director ha voluto utilizzare i propri profili social per svelare tutti i retroscena interessanti che hanno portato al suo casting, che includono anche il momento in cui ha deciso che Marinelli era l'attore perfetto per Death Stranding 2:

«L'ho scoperto per la prima volta grazie al suo ruolo di antagonista (Fabio Cannizzaro/Zingaro) nel film italiano "Lo chiamavano Jeeg Robot" e mi sono innamorato della sua straordinaria interpretazione nel film autobiografico di Jack London, "Martin Eden", rilasciato in Giappone nel 2020. Era un bellissimo film e quando è uscito mi è stato chiesto di aiutare a promuoverlo. È stato allora che sono stato contattato da un rappresentante del distributore giapponese: mi ha detto che Luca aveva letto i miei commenti e voleva un mio contatto, così da poter esprimere i suoi sentimenti direttamente a "Kojima-San". Poco dopo, ho ricevuto una e-mail da Luca: "Sono cresciuto con Metal Gear. Sono un tuo grande fan. Sono molto onorato del fatto che hai visto il film in cui ho recitato. Volevo dirtelo di persona"».

Kojima prosegue spiegando che per il ruolo di Neil aveva bisogno di un attore che fosse in grado di superare perfino quanto fatto da Mads Mikkelsen con Cliff nel primo capitolo (che trovate su Amazon).

Il director ha capito che Luca Marinelli «era l'unica scelta» dopo averlo visto in azione nel film The Old Guard su Netflix, con l'attore italiano che ha accettato immediatamente la proposta di lavorare a Death Stranding 2 dopo una chiamata su Zoom.

Un ulteriore retroscena interessante è che Lucy sarà interpretata dalla moglie Alissa Jung, presentatagli proprio da Luca Marinelli quando ha saputo che era alla ricerca di un'attrice per questo personaggio.

Insomma, sembra proprio che i destini dell'attore italiano e di Hideo Kojima fossero proprio destinati a intrecciarsi: non vi nascondo che sono molto curioso di vedere all'opera la sua interpretazione nel gioco completo.

Nel frattempo, sappiate che l'orologio indossato dal suo personaggio è già acquistabile come prodotto di lusso. Di conseguenza, è meglio preparare tanti soldi.