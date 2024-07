Stellar Blade sarebbe pronto per nuovi DLC e una versione PC, dopo l'update estivo

Il sorprendente Stellar Blade si è aggiornato nelle scorse ore con una patch specifica per celebrare l'arrivo dell'estate, che permetterà alla nostra protagonista di prendersi una piccola pausa in una oasi dedicata.

Per l'attesissima Photo Mode ci vorrà ancora del tempo, ma si tratta comunque di un regalo gradito per chi riteneva che EVE avesse bisogno di una vacanza dall'affettare mostri.

E le novità per l'esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon) non sarebbero ancora finite qui, a giudicare da alcune offerte di lavoro dello studio di sviluppo Shift Up emerse nelle scorse ore.

Come segnalato infatti da 80 Level, il team ha pubblicato nuovi annunci per la ricerca di combat designer, che dovranno occuparsi della creazione di mostri e della produzione su PC.

Pur non essendoci alcun riferimento specifico a Stellar Blade, è chiaro che il sospetto di appassionati e addetti ai lavori sia legato alla produzione di nuovi DLC per l'action RPG, oltre che ovviamente al possibile porting PC dell'esclusiva PlayStation.

Del resto, Shift Up ha già ammesso in più occasioni di voler prendere in considerazione questa strada, anche se aveva confessato che la decisione finale non spettava agli autori — implicando che dovrebbe essere Sony ad approvare le tempistiche di un porting.

Considerando che Stellar Blade ha festeggiato recentemente un milione di copie vendute, è chiaro che Sony sa di avere tra le mani un altro grande successo inaspettato, motivo per il quale i tempi potrebbero essere maturi per approvare un porting e nuovi contenuti.

Ovviamente, dato che non possiamo sapere con certezza se questi annunci siano legati a Stellar Blade o ad altri giochi in sviluppo, vi invitiamo come al solito a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali comunicati ufficiali.

Continueremo come sempre a monitorare la situazione e vi aggiorneremo sulle nostre pagine, qualora dovessero arrivare novità sulla vicenda.