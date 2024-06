Stellar Blade tocca il milione, e arrivano tante novità gratis

Lo sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up, ha reso noto che l'esclusiva PlayStation 5 ha raggiunto il milione di copie vendute.

L'action game, che trovate in versione fisica su Amazon, non ha infatti deluso le aspettative di vendita.

Considerando che già si parla dell'eventuale sequel, ora però è tempo di scoprire i prossimi contenuti per il gioco originale.

Oltre al milione di copie vendute dal lancio, in un nuovo panel dello sviluppatore Shift Up (via Genki_JPN) pare proprio che sia stato confermato che il gioco d'azione su PS5 riceverà alcuni nuovi e interessanti contenuti nel corso dell'anno.

Già durante il prossimo agosto arriverà infatti la tanto attesa modalità foto di Stellar Blade, ma a quanto pare ci sono molte altre novità in programma, tutte in fase di revisione e gratuite.

Tra queste, il team di sviluppo ha affermato che sono previsti anche nuovi costumi per una data ancora da definire (immaginiamo verso il mese di ottobre o poco dopo).

Infine, sempre Shift Up ha confermato anche una interessante collaborazione di qualche tipo, un crossover legato a una IP molto importante, anche se al momento non è stato reso noto di cosa si tratterà.

Non ci resta quindi che attendere informazioni ufficiali sulle prossime novità legate a Stellar Blade in arrivo nel 2024.

Queste novità fanno seguito alla notizia diffusa da Gematsu alcune settimane fa, secondo cui una registrazione pubblica sul Korea Composite Stock Price Index ha confermato che Shift Up starebbe considerando una versione per PC di Stellar Blade oltre a un sequel.

Ma non solo: ricordiamo anche che chi in questi mesi ha accumulato abbastanza punti PlayStation Stars può da ora scambiarli con una copia digitale di Stellar Blade senza costi aggiuntivi.

Infine, l'ultimo aggiornamento per Stellar Blade, già scaricabile da tutti i giocatori su PS5, che include diverse novità molto interessanti.