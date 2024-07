L'aggiornamento estivo di Stellar Blade è arrivato, con una brutta notizia

Non vi siete dimenticati di Stellar Blade, vero? L'aggiornamento estivo ve lo farà tornare in mente anche per i suoi contenuti visto che, tra un costumino estivo e l'altro, Eve avrà tante altre cose da fare su PlayStation 5.

Un aggiornamento che arriva dopo la consacrazione ufficiale del discusso titolo che, tra un problema e l'altro, è riuscito comunque a vendere tantissimo ed è diventato uno dei migliori titoli della libreria della console Sony.

Come annuncia lo sviluppatore sui social, infatti, Stellar Blade avrà un aggiornamento dedicato all'estate che, però, non avrà una delle feature più richieste.

Per un periodo limitato è stata aggiunta una piccola area per le vacanze estive presso l'Oasi del Grande Deserto, per regalare a Eve una piccola pausa.

Nella zona ci sarà anche una musica di sottofondo estiva limitata per la Great Desert Oasis, in cui potrete comunque ascoltare le precedenti colonne sonore al campo base.

Il post su X svela tutte le novità ma, come vedrete, non c'è il Photo Mode:

Ci sono nuove interazioni con gli oggetti tra cui il lettino, ci sono due nuovi costumi e un nuovo accessorio che possono essere ottenuti dal negozio di Clyde all'Oasi. È stato risolto il problema relativo al cambiamento del colore dei capelli che non si applicava al preset Boss Challenge, insieme a varie altre correzioni di bug.

Tuttavia l'annunciata modalità fotografica non farà parte di questo nuovo aggiornamento, come aveva anticipato lo sviluppatore qualche ora fa.

Speriamo che questo aggiornamento non crei ulteriori problemi come già capitato con il precedente update, che aveva peggiorato e non di poco la grafica di Stellar Blade.

Nel frattempo, il fondatore dello studio e director di Stellar Blade (lo trovate su Amazon) Kim Hyung Tae e il direttore tecnico Lee Dong Gi hanno discusso i piani attuali di Shift Up per il gioco e per un potenziale sequel: ecco i dettagli.