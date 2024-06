Stellar Blade anche su PC? ShiftUp prende la cosa «in considerazione»

Molti titoli arrivati originariamente su PlayStation 5 (e PS4) hanno compiuto il grande salto arrivando anche su PC. E, a quanto pare, Stellar Blade in futuro potrebbe allungare questa lista.

A farlo sapere è stato il CFO di ShiftUp, team autore del gioco, che nel corso della conferenza stampa IPO ha confermato che la compagnia «sta attualmente valutando la versione PC di Stellar Blade», anche se non tutto dipende unicamente dalla sua volontà.

«Sarebbe un modo grandioso di monetizzare ancora la nostra IP» ha spiegato Jaewoo Ahn, supportato anche dal CEO Kim Hyung-Tae, che però ha aggiunto:

«Stiamo considerando una versione PC di Stellar Blade, ma non possiamo fornire commenti esatti suoi tempi o sull'eventualità di concretizzare questa release, per motivi di contratti».

L'esclusività del gioco con Sony, per il momento, sembra insomma impedire a ShiftUp di approfondire troppo il tema, ma una volta che questi accordi scadranno (ammesso che lo facciano) il team è di certo interessato a portare il suo gioco anche su computer.

Nella nostra recensione, Gianluca Arena aveva particolarmente apprezzato la proposta ludica di Stellar Blade, che pur con alcune idee derivative riusciva a mettere insieme un mix intrattenente.

In futuro il gioco sarà espanso anche con dei DLC e, secondo ShiftUp, al momento ha superato 1 milione di copie vendute. Evidente, quindi, perché un arrivo su PC sarebbe ottimo, dato che andrebbe a rimpinguare questi numeri.

«Il nostro scopo era quello di creare una IP di alto valore che ci assicurasse un forte branding e che mettesse insieme utenti di tutto il mondo, prima ancora che massimizzare i profitti» ha aggiunto il CEO, sottolineando quindi che per la compagnia era molto importante costruire come prima cosa una fan-base.

«In questa parte del processo, abbiamo minimizzato tutti quei processi che avrebbero potuto mettere a disagio i giocatori, come le microtransazioni, per puntare sul valore del brand. Vogliamo riflettere su questi aspetti in un modo che possa essere compreso dagli utenti, ma non nell'immediato» ha aggiunto.

Vedremo, quindi, quale sarà il futuro cammino del gioco, tra contenuti aggiuntivi e il possibile sbarco anche su PC.