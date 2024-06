Stellar Blade, l'ultima patch ha "peggiorato" la grafica

Un recente aggiornamento di Stellar Blade sembra aver creato più problemi del previsto, a giudicare dalle ultime segnalazioni della community.

L'action game di Shift Up (lo trovate su Amazon) è stato particolarmente apprezzato anche per via dei suoi effetti grafici, che purtroppo dopo l'ultima patch non riescono più a emergere come dovrebbero a causa di diversi artefatti emersi a sorpresa.

Come segnalato da Twisted Voxel, diversi utenti su X hanno infatti segnalato delle visuali divenute improvvisamente sfocate, se Stellar Blade viene giocato nelle modalità grafiche bilanciate o di qualità: per poter tornare a godere di un'esperienza ottimale, è necessario passare alla modalità prestazioni.

Il team di sviluppo ha ammesso di essere a conoscenza del problema e di essere attualmente al lavoro con Sony per trovare una soluzione il prima possibile, chiedendo ai fan di avere pazienza.

Ma non sarebbe l'unico problema notato dalla community: sembra infatti che altri fan abbiano notato un effetto simile a delle gocce di pioggia permanenti sullo schermo, che provocano ancora una volta una visuale sfocata.

Un vero e proprio peggioramento delle modalità grafiche dunque, a cui speriamo che Shift Up sia in grado di porre presto rimedio: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più su un futuro update da scaricare.

Se non avete ancora provato Stellar Blade, cogliamo l'occasione per segnalarvi che è possibile riuscire ad ottenerlo gratis tramite le ricompense di PlayStation Stars. Tuttavia, come potreste già immaginare da soli, i requisiti non sono esattamente accessibili per tutti.

In alternativa, se siete iscritti a PS Plus Premium, vi segnaliamo che è disponibile una prova gratuita di 2 ore in esclusiva per il servizio in abbonamento: un'ottima occasione per verificare con mano se l'esclusiva PlayStation sia di vostro gradimento.

Stellar Blade si è rivelato un grande successo a sorpresa per PS5, al punto che Shift Up adesso ha ammesso di voler prendere in considerazione un sequel.