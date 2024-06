Potete giocare Stellar Blade gratis, grazie a una nuova prova

Gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono da ora giocare gratuitamente a una buona porzione di Stellar Blade.

Il gioco, che trovate in versione fisica su Amazon, ha avuto dalla sua un buon impatto da parte di critica e pubblico.

Vi ricordiamo anche che chi ha accumulato abbastanza punti PlayStation Stars può da ora scambiarli con una copia digitale di Stellar Blade senza costi aggiuntivi.

Il gioco dispone già di una demo sul PS Store - i cui progressi sono stati mantenuti - ma se a ciò si aggiunge l'attuale prova di gioco, i giocatori hanno un bel po' di gioco giocato su cui mettere le mani (via PlayStation Lifestyle).

Come giocare a Stellar Blade gratuitamente

La nuova demo del gioco via PS Plus Premium dura due ore. Gli abbonati a PlayStation Plus hanno quindi da ora accesso a una nuova versione di prova del gioco.

La storia principale di Stellar Blade richiede circa 20-22 ore di gioco, ma chi vuole dedicarsi alle missioni secondarie potrà arrivare tranquillamente a circa 40 ore.

La descrizione del gioco recita:

Il futuro dell’umanità si trova sul filo di lama. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata e i superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa Colonia che EVE giunge sul nostro pianeta ormai desolatamente distrutto con una precisa missione: salvare l’umanità, liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Nell'affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. Niente è come sembra…

Parlando sempre di Stellar Blade, Shift Up si è da poco dimostrata di essere decisamente soddisfatta dalle vendite del gioco al punto di valutare l'idea di un sequel.