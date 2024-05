Stellar Blade gratis coi punti PlayStation Stars

Chi ha accumulato abbastanza punti PlayStation Stars può da ora scambiarli con una copia digitale di Stellar Blade senza costi aggiuntivi.

Il gioco, che trovate in versione fisica su Amazon, non ha infatti deluso le aspettative.

Del resto, sono da poco tornati disponibili anche i "costumi censurati", quindi la situazione troppo brutta non è.

Ora, come notato dall'utente Reddit "kuro_snow" (via PlayStation Lifestyle), Stellar Blade può essere riscattato se si sono raccolti 17.500 punti PS Stars.

Si tratta della stessa quantità necessaria per Rise of the Ronin, mentre Helldivers 2 è un po' più "economico", essendo disponibile per 10mila punti.

I giocatori che si iscrivono a PlayStation Stars Stars - che è un servizio gratuito - accumulano punti per varie attività, tra cui gli acquisti sul PS Store.

Questi punti possono poi essere riscattati per ottenere vari premi, tra cui il credito PS Store (per 5.000 punti si ottengono 20 euro di credito PSN).

In altre parole, gli abbonati a PlayStation Plus che si uniscono a PlayStation Stars otterranno punti con ogni acquisto idoneo effettuato su PlayStation Store.

I punti così guadagnati potranno essere scambiati con fondi del portafoglio di PSN da conservare o utilizzare per il successivo acquisto sul PS Store, con collezionabili digitali esclusivi per PlayStation App e molto altro ancora.

Tra i collezionabili digitali di PlayStation Stars ci sono una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man.

I punti PlayStation Stars sono utili per coloro che acquistano spesso i giochi in formato digitale tramite il PS Store, visto che è sempre utile richiedere un credito da utilizzare per qualsiasi gioco.

Parlando ancora di Stellar Blade, Shift Up si è dimostrata essere molto soddisfatta dalle vendite del gioco al punto di valutare seriamente l'idea di un sequel.