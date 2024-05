Stellar Blade 2 si farà? Shift Up commenta le vendite

A quanto pare Stellar Blade è stata un scommessa vinta per Shift Up e PlayStation e, guardando ai dati finanziari, lo sviluppatore coreano ha accennato a quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro, tra sequel e possibili porting su PC.

Nonostante non sia stato esplosivo come altre esclusive PlayStation più blasonate, l'action con protagonista la sensuale Eve è ufficialmente, a quanto pare, uno dei videogiochi più importanti dell'ultimo periodo per l'azienda nipponica. Anche su piattaforme come Amazon le vendite sono sempre elevate, a dimostrazione dell'interesse anche nostrano.

Come spiegato nel report finanziario, lo sviluppatore considera Stellar Blade un successo che ha "superato le aspettative", e per questo c'è intenzione da parte dell'azienda di investire sul brand e in nuovi progetti.

Shift Up sta infatti valutando seriamente sia Stellar Blade 2 che una versione PC di Stellar Blade, visto quanto l'IP abbia fatto presa sul pubblico mondiale.

D'altronde, per quanto riguarda il porting PC in particolare, casi come quello di Ghost of Tsushima ci dimostrano che la community PC è interessata alle esclusive PlayStation, e Shift Up dovrebbe assolutamente approfittarne. Ghost of Tsushima ha infatti superato agilmente God of War in quanto a vendite su PC, e Stellar Blade potrebbe fare altrettanto bene.

Contestualmente, il team di sviluppo ha dichiarato che continuerà ad espandere i propri sforzi per lanciare altri videogiochi AAA, così come a investire in nuove IP entro il 2025.

Tra questi progetti c'è anche un videogioco con il nome provvisorio "Codename Witches", un titolo gacha multipiattaforma per PC, console e dispositivi mobile che verrà svelato prossimamente.

Per altro, qualche giorno fa lo sviluppatore aveva annunciato che ci sarebbe stato un grande annuncio in questi giorni. Che sia l'ufficialità di uno di questi progetti legati a Stellar Blade? Oppure un DLC, che andrebbe senz'altro a rinvigorire l'interesse sulla produzione nei prossimi mesi.