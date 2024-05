Stellar Blade farà un annuncio importante dalla prossima settimana

Sembra ci siano novità in arrivo molto interessanti per Stellar Blade: con un post criptico pubblicato sulla pagina ufficiale su X, gli sviluppatori hanno infatti invitato i loro fan a restare sintonizzati per le ultime notizie.

L'action RPG sviluppato da Shift Up in esclusiva per PS5 (lo trovate su Amazon) ha saputo conquistare tanti fan su PlayStation, che presto potrebbero ricevere nuovi contenuti aggiuntivi per proseguire la loro avventura nei panni dell'affascinante EVE.

Advertisement

Come segnalato da Push Square, il post in questione purtroppo non ci dice granché, ma sottolinea che la prossima settimana dovrebbe accadere qualcosa di importante per il futuro di Stellar Blade.

L'unico indizio a nostra disposizione è nel contenuto dell'immagine pubblicata sui social, che raffigura uno dei boss da sconfiggere nel corso dell'avventura.

L'ipotesi più accreditata è che possa dunque trattarsi dell'arrivo di una modalità Boss Rush, che Shift Up aveva già annunciato essere in lavorazione per Stellar Blade.

In alternativa, le novità potrebbero riguardare nuovi outfit indossabili o qualunque altro tipo di contenuto in-game sbloccabile, mentre sembra difficile che l'annuncio possa riguardare potenziali DLC, dato che con buona probabilità un annuncio di questo tipo arriverebbe nel corso di eventi organizzati da PlayStation e non con criptici teaser sui social.

Ad ogni modo, è davvero difficile poter dire con certezza cosa aspettarci, ma i fan di Stellar Blade faranno meglio a tenere d'occhio la prossima settimana per le ultime notizie: non appena ne sapremo di più su questi criptici aggiornamenti, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, ricordiamo che Stellar Blade ha fatto molto discutere anche per una presunta censura dei costumi della protagonista: il director ha in realtà spiegato che quelle versioni originali erano state considerate «volgari» e le varianti presenti con l'aggiornamento day-one rappresentano a tutti gli effetti la vera visione dei creatori di gioco.