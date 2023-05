Steam vi regala altri 5 giochi gratis, da ora

A quanto pare è di nuovo tempo di parlare di giochi gratis disponibili su Steam, più nel dettaglio cinque titoli pronti da provare senza spendere un singolo centesimo.

La notizia arriva a ridosso di un'altra serie di giochi gratuiti che abbiamo segnalato per voi alcuni giorni fa, su queste stesse pagine.

Il primo è Formula Bwoah, un racing game free-to-play con alcune fasi platform realmente curiose, incentrato sul multiplayer (lo potete giocare qui).

Il secondo è invece Santa's Monster Shootout, uno sparatutto a scorrimento laterale che ci metterà nei panni di Babbo Natale contro orde di zombie (scaricabile qui).

A seguire troviamo Pact of Joy Prologue, un'avventura in soggettiva che ci farà vestire i panni di Jack Argyle, con il compito di ripristinare le comunicazioni nella struttura sottomarina ex-Aegis nota come Phorcys Station (lo trovate qui).

Infine, chiudono lo sparatutto in soggettiva Little Duty 1 (a questo indirizzo) e ul sempreverde Magic: The Gathering Arena, che non ha certo bisogno di presentazioni (giocabile a questo link).

Nota: come extra vi segnaliamo anche Alone in the Dark Prologue, un assaggio del prossimo survival horror nato come rifacimento del grande classico horror, disponibile da poche ore (lo trovate qui).

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

