Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per poche ore

Steam si sta preparando a dire ufficialmente addio al mese di maggio proponendo a tutti gli utenti un nuovo imperdibile omaggio riscattabile senza alcun costo aggiuntivo.

Lo store di casa Valve ha infatti deciso di offrire un nuovo gioco gratis: si tratta di Warhammer 40,000 Gladius - Relics of War, lo strategico a turni ambientato nell'omonimo universo ispirato dal franchise di Games Workshop.

La saga si è ormai riuscita a imporre da tempo anche sul mercato videoludico (trovate Warhammer 40K Inquisitor Martyr su Amazon) e da oggi avrete l'opportunità di scoprire uno dei capitoli più apprezzati dai giocatori senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Tuttavia, dovrete approfittarne il prima possibile, trattandosi di un giveaway a tempo limitato: Warhammer 40,000 Gladius Relics of War resterà infatti disponibile gratuitamente fino all'1 giugno alle ore 19.00.

Di conseguenza, avrete circa 48 ore di tempo per poter fare vostra questa produzione: una volta riscattato sul vostro account Steam, potrete scaricare il nuovo gioco gratis tutte le volte che vorrete.

Ottenere il vostro nuovo omaggio è davvero semplice: non dovete fare altro che accedere alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro account. In pochissimi istanti, troverete nella vostra raccolta il vostro omaggio gratuito dedicato a Warhammer 40K.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che non si tratta dell'unico giveaway attualmente disponibile su Steam: lo store di casa Valve ha infatti deciso di offrirvi anche un gradevole puzzle-adventure gratuito, anche se in questo caso avrete una settimana in più di tempo per procedere al riscatto.

Restando in tema di giochi gratis su Steam, vogliamo anche segnalarvi che proprio di recente sono stati aggiunti ben 6 titoli gratuiti: trattandosi di free-to-play, non sarà necessario alcun riscatto a tempo.

Curiosamente, un titolo ispirato alla serie Warhammer è comparso anche tra i titoli più giocati di aprile su Steam dagli utenti italiani.