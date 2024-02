Steam vi offre gratis uno strategico fantasy: ecco come averlo

Gli omaggi su Steam non sono ancora finiti: grazie a una nuova promozione di Fanatical potete riscattare da questo momento un nuovo gioco gratis, senza alcun acquisto obbligatorio.

Si tratta di Driftland: The Magic Revival, uno strategico in tempo reale a tema fantasy in cui potrete esplorare mondi generati proceduralmente per costruire un vero e proprio impero.

Una produzione dunque simile a giochi come Age of Empires, ma con tanta magia: nel gioco sviluppato da Star Drifters interpreterete infatti un mago in grado di addomesticare e cavalcare draghi e tante altre fantastiche creature.

Driftland: The Magic Revival è attualmente disponibile su Steam al prezzo di 16.99€, ma grazie al nuovo giveaway di Fanatical potrete farlo vostro senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e aggiungere il gioco al vostro carrello, per poi procedere ad "acquistarlo" spendendo 0 euro e 0 centesimi. Per poter completare l'operazione, dovrete anche acconsentire di iscrivervi alla newsletter di Fanatical, ma potrete comunque cancellarla in seguito.

Una volta completato l'acquisto, dovrete associare il vostro account Steam al profilo su Fanatical e dirigervi alla vostra cronologia ordini per procedere al riscatto e iniziare a scaricare il vostro nuovo gioco gratis.

Dopo che avrete aggiunto Driftland The Magic Revival al vostro account, potrete anche dirigervi al seguente indirizzo per scaricare gratuitamente la colonna sonora digitale del gioco.

La promozione di Fanatical resterà disponibile ancora per altri 6 giorni o fino ad esaurimento scorte: il nostro consiglio è quello di riscattare il nuovo gioco gratis il prima possibile, dato che si rivelano spesso giveaway molto popolari.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che su Steam potete trovare tanti altri giochi gratis da riscattare: si va da party game "politici" a un celebre capitolo di una saga zombie, fino a un vero e proprio tool per lo sviluppo di giochi di ruolo.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione.