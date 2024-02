Steam offre gratis un capitolo della celebre saga di zombi

Una nuova interessante promozione di Techland e Deep Silver vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Dead Island: Riptide Definitive Edition, ovvero il proseguimento del titolo action pieno di zombie in cui continua la storia dell'epidemia e potrete scoprire un altro paradiso trasformatosi in inferno, completamente rimasterizzato.

Dead Island Riptide: Definitive Edition prende il via esattamente da dove avevamo lasciato il nostro gruppo di sfortunati eroi improvvisati, a bordo di un elicottero e in fuga dall’ormai infestata isola di Banoi.

Atterrati su una portaerei militare, i protagonisti si ritrovano imprigionati per essere studiati, poiché immuni al virus. C’è solo un piccolo problema, seppur in grado di combattere l’infezione, i nostri sono pur sempre portatori sani e involontariamente la piaga si diffonde anche a bordo della nave, che invasa dagli zombie va ad arenarsi sull’isola vicina di Palanai. Lì il gruppo scopre che il virus si è diffuso molto più velocemente del previsto, e che il luogo ove si trovano e infestato ancor peggio di Banoi.

Ecco la descrizione di Dead Island: Riptide Definitive Edition:

«Benvenuto nella più fantastica apocalisse zombi di sempre, ora più bella che mai. Intrappolato nel mezzo di un'epica epidemia zombi sull'isola tropicale di Banoi, il tuo solo pensiero è: sopravvivere! »

Per installare Dead Island: Riptide Definitive Edition il gioco sul vostro PC non vi basterà altro che fare clic al seguente indirizzo e in seguito sull'apposito pulsante per il riscatto su Steam. Il gioco base è gratuito e, se vorrete acquistare le altre espansioni con nuove carte, le potrete aggiungere comprandole su Steam ovviamente.

Però dovrete fare in fretta perché l'offerta sarà disponibile solo fino al 15 febbraio 2024.

E se volete continuare ad affettare zombi, farli esplodere e maltrattarli nel migliore dei modi, sappiate che potete recuperare Dead Island 2 al miglior prezzo su Amazon.