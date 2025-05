Lies of P sta per diventare molto più facile

Sebbene i soulslike non siano più considerabili giochi "di nicchia", rimangono ancora oggi giochi che per loro stessa natura impongono agli utenti un livello di sfida superiore alla media: un dettaglio che rischia di allontanare chi cerca esperienze meno frustranti.

Lies of P era riuscito a trovare il giusto equilibrio, impegnandosi con patch post-lancio anche a rendere meno impegnativi diversi boss, ma lo studio Neowiz evidentemente continuava a ritenere che fosse possibile fare di più per rendere il gioco più accessibile.

Il nostro Silvio Mazzitelli è volato a Los Angeles per provare il DLC Lies of P Overture, confermandovi che gli sviluppatori introdurranno due nuovi livelli di difficoltà tramite un aggiornamento, validi non solo per il contenuto aggiuntivo ma anche per il gioco base.

Questo significa che chi deciderà di acquistare Lies of P (lo trovate su Amazon) avrà la possibilità di scegliere due impostazioni più facili, mentre il settaggio più difficile permetterà di accedere all'esperienza "vera" di gioco, proprio come già disponibile in questi giorni.

Il game director Jiwon Choi ha spiegato perché è stata presa la decisione di introdurre livelli di difficoltà più semplici, nonostante Lies of P sia tecnicamente già un gioco che, rispetto ai soulslike più comuni, era già un po' più semplice da affrontare (via VGC):

«Volevamo che fosse in grado di giocarlo un pubblico più vasto».

Jiwon Choi spiega che a fare la differenza sono stati i feedback arrivati dai giocatori ma anche dagli stessi sviluppatori: implementando opzioni di difficoltà aggiuntive, la speranza di Neowiz è che Lies of P possa riuscire a fare breccia anche in quei giocatori che finora l'hanno evitato proprio per la sua natura di soulslike.

Penso che la decisione farà inevitabilmente storcere il naso ai puristi, ma allo stesso tempo penso che sia il modo giusto di implementare l'accessibilità: si tratta infatti di opzioni facoltative in un gioco single player, che possono tranquillamente essere ignorate da chi vuole mettersi davvero alla prova.

Come anticipavamo in apertura, i due livelli di difficoltà saranno aggiunti in contemporanea al lancio del DLC Overture, la cui uscita è prevista durante questa estate.

Vi ricordo che l'espansione sarà a tutti gli effetti un prequel della campagna principale: avrà una durata di circa 15-20 ore, stando alle stime degli sviluppatori.