Steam vi offre un nuovo gioco gratis "politico"

Una nuova interessante promozione di lancio su Steam vi permetterà di poter riscattare un nuovo gioco gratis, a patto di aggiungerlo alla vostra raccolta durante il primo mese di uscita.

Gerdoo Games ha infatti appena rilasciato la versione in accesso anticipato di Republic of Jungle, un mix tra party game e gioco di società in cui dovranno sfidarsi due gruppi che possono comprendere da 5 a 10 giocatori.

In questo divertente titolo multiplayer "politico", un gruppo di giocatori cercherà di screditare il Presidente Puma interpretando il ruolo dei leaker, facendo emergere dati compromettenti alla stampa.

Altri giocatori saranno però fedeli al Presidente e dovranno cercare di scoprire chi è che sta cercando di comprometterne la carriera politica: i delatori dovranno dunque cercare di conquistarsi la fiducia del gruppo, in un gioco che metterà a dura prova le vostre alleanze.

Per il periodo di lancio, Gerdoo Games sta offrendo a tutti i giocatori la possibilità di aggiungere gratuitamente Republic of Jungle al proprio account, ma sarà necessario eseguire questa operazione entro il primo mese dell'uscita: dall'8 marzo 2024 il prezzo dovrebbe infatti diventare di circa 19.99$.

Per approfittare di questa offerta non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco": ciò vi permetterà di scaricare immediatamente il titolo sui vostri dispositivi e aggiungerlo contemporaneamente alla vostra raccolta di giochi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra poche ore terminerà ufficialmente la Steam Next Fest, che vi permette di scaricare e provare oltre 1000 demo gratis.

Dato che con buona probabilità manca il tempo fisico di poterle testare tutte, abbiamo selezionato per voi 5 demo che potrebbero fare al caso vostro.

Se volete supportare il lavoro della vostra redazione, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione.