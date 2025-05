Xbox Game Pass vi regala 60 giochi classici gratis, da ora

Xbox Game Pass ha deciso di offrire a sorpresa una grande novità per tutti i fan più nostalgici: da questo momento è infatti disponibile Retro Classics, una nuova raccolta di giochi classici accessibile per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Come annunciato su Xbox Wire come parte delle novità di maggio, si tratta di una raccolta realizzata in collaborazione con Antstream Arcade che vi permetterà di accedere a tantissimi giochi di casa Activision pubblicati durante gli anni '80 e '90.

Attualmente sono disponibili ben 60 giochi gratis da provare, ma Xbox promette che la lista verrà ampliata nei prossimi mesi fino ad arrivare a un catalogo di oltre 100 classici, ovviamente senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Un altro aspetto interessante è che Retro Classics è disponibile per tutti gli utenti Game Pass, senza alcuna distinzione per il piano di abbonamento: significa che potrete accedere alla raccolta anche con Game Pass Core, ma ovviamente con il piano Ultimate (lo trovate su Amazon) potrete giocare anche in cloud.

Di seguito troverete l'elenco completo di giochi che potrete iniziare a giocare fin da subito, scaricando l'apposita applicazione su console e PC (via Pure Xbox):

Show hidden content Activision Prototype #1

Atlantis

Atlantis 2

Barnstorming

Baseball

Beamrider

Bloody Human Freeway

Boxing

Bridge

Caesar 2

Checkers

Chopper Command

Commando

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Cosmic Ark

Crackpots

Decathlon

Demon Attack

Dolphin

Dragster

Enduro

Fathom

Fire Fighter

Fishing Derby

Freddie Pharkas: Frontier Pharmacist

Freeway

Frostbite

Grand Prix

H.E.R.O.

Kaboom!

Laser Blast

MechWarrior

MechWarrior 2

Megamania

Pitfall

Pitfall 2

Police Quest

Pressure Cooker

Quest for Glory 1

Riddle of the Sphinx

River Raid

River Raid 2

Robot Tank

Sky Jinks

Space Quest 2

Space Quest 6

Space Treat Deluxe

Spider Fighter

Star Voyager

Tennis

The Adventures of Willy Beamish

The Dagger of Amon Ra

Thwocker

Title Match Pro Wrestling

Torin's Passage

Trick Shot

Vault Assault

Venetian Blinds

Zork 1: The Great Underground Empire

Zork Zero

Tra le feature di questa raccolta segnaliamo sfide da portare a termine, nuovi obiettivi da sbloccare per i vostri profili e anche la possibilità di effettuare salvataggi e caricamenti su tutti i classici.

Ma vi ricordo che questa è soltanto una delle tante novità in arrivo su Xbox Game Pass: a partire da oggi saranno disponibili ben 4 nuovi giochi gratis, incluso l'arrivo di STALKER 2 sul piano Standard.