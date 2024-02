Steam vi offre un nuovo gioco gratis per creare l'RPG dei vostri sogni

Anche oggi siamo lieti di segnalarvi una nuova interessantissima promozione su Steam: per un periodo limitato, lo store di casa Valve vi consente di riscattare un nuovo gioco gratis da aggiungere alla vostra raccolta.

Dopo il party game "politico" che vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, questa volta Steam ha deciso di proporre quello che è in realtà uno strumento, più che un semplice gioco, ma perfetto per creare il gioco di ruolo che avreste sempre sognato.

Stiamo parlando di RPG Maker XP, che come facilmente intuibile dal nome vi permetterà di sviluppare un vero e proprio GDR classico, con un'interfaccia accessibile anche per chi non ha alcuna esperienza sul campo.

Molte produzioni indie disponibili su Steam sono state sviluppate utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Gotcha Gotcha Games: oggi potete dare un'occhiata a questa versione senza dover effettuare alcun acquisto aggiuntivo.

RPG Maker XP è infatti disponibile gratis fino al 19 febbraio 2024: una volta aggiunto al vostro catalogo, resterà vostro per sempre e senza alcun obbligo di acquisto.

Per approfittare di questa offerta, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro profilo Steam.

Una volta completata l'operazione e ottenuta la conferma della registrazione al vostro account, potrete dirigervi al vostro catalogo e iniziare il download ogni volta che lo riterrete opportuno.

Non possiamo che concludere il tutto augurandovi buona fortuna nello sviluppo dei vostri videogiochi preferiti, sia che vogliate realizzare solo un lavoro amatoriale per voi e pochi amici o su larga scala per il mercato.

E se siete interessati a scaricare altri giochi gratis su PC, vi segnaliamo altri 6 free-to-play disponibili su Steam già da questo momento.

