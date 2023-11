Steam vi fa provare gratis un RPG che è un mix tra Pokémon e Zelda

Steam permette spesso e volentieri di mettere mano a giochi gratis o demo da provare gratuitamente, ma ora c'è un gioco di ruolo che attirerà l'attenzione dei fan dei Pokémon e Zelda.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il gioco da provare gratis grazie a una demo nuova di zecca è Portal Fantasy.

Secondo la pagina Steam del gioco, i giocatori «Entreranno in Portal Fantasy, un gioco di ruolo basato sulla cattura di creature in cui potrai creare mondi da far esplorare agli altri. Esplora regni, cattura Porble e risolvi emozionanti missioni come Eroe».

I "Porble" sono le creature collezionabili del caso e, come in molti altri titoli del genere, potranno combattere tra loro.

Il trailer presenta una splendida combinazione di battaglie in stile Pokémon con un tocco d Zelda, creando il giusto senso di avventura.

La sinossi recita: «Sono passati 1000 anni dalla Guerra delle Dee - Ravenna è morta e il Regno di Pyli è tornato a prosperare. O almeno così sembra. Come novizio della prestigiosa Accademia di Porble, la vita prende una piega inaspettata quando si arriva tardi a Valeria, la capitale».

I giocatori possono aspettarsi una "storia epica", battaglie strategiche a turni, aspetti multigiocatore e la possibilità di creare le proprie avventure utilizzando risorse preimpostate basate.

Insomma, Portal Fantasy è sicuramente uno dei titoli da inserire nella lista dei desideri se amate Pokémon e compagnia.

