Baldur's Gate 3 è disponibile gratis in prova, con PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus Premium ha deciso di proporre a sorpresa un nuovo gioco gratis in prova molto importante, forse uno dei più significativi da quando è stato introdotto questo servizio.

Da questo momento potete infatti provare senza alcun costo aggiuntivo Baldur's Gate 3, il gioco di ruolo di Larian Studios che ha conquistato fan e critica, diventato meritatamente uno dei videogiochi di punta di tutto il 2023.

Se siete dunque iscritti al servizio in abbonamento con il piano più elevato — se non lo foste, potete approfittare delle offerte del Black Friday — potete già iniziare a scaricare da adesso la speciale versione dimostrativa del gioco di ruolo.

Grazie a questo vantaggio esclusivo per gli utenti Premium, potete provare le prime 2 ore di gioco di Baldur's Gate 3 senza alcun costo aggiuntivo: un tempo di gioco sufficiente per iniziare la vostra avventura, anche se ovviamente rappresenta solo una piccolissima parte di ciò che il titolo ha da offrire.

Se siete curiosi di provarlo con mano — e ci sembra difficile darvi torto — potete avviare il download accedendo direttamente alla pagina ufficiale di Baldur's Gate 3 su PlayStation Store, direttamente dalle vostre console: basterà poi scegliere la versione di prova disponibile esclusivamente su PS Plus Premium (trovate gift card apposite su Amazon).

In alternativa, potete eseguire la stessa operazione direttamente da browser, facendo il login con il vostro account e completando la stessa operazione al seguente indirizzo.

Ricordiamo che una volta terminate le due ore — la console vi avvertirà non appena sarete vicini alla fine — sarà necessario acquistare il gioco per poter proseguire la vostra avventura.

Ovviamente non sarete obbligati a completare questa operazione subito, ma i vostri file di salvataggio resteranno lì ad aspettarvi non appena vi sentirete pronti a esplorare i Forgotten Realms definitivamente. Magari con una speciale edizione fisica da due dischi.

Restando in tema di omaggi per il servizio in abbonamento, vi ricordiamo che da domani il catalogo si aggiornerà con tanti nuovi giochi gratis. Ovviamente, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.