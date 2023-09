Steam, ecco altri 8 giochi gratis da provare

Da ora sono disponibili altri 8 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un centesimo.

La notizia arriva a breve distanza da altri dieci giochi gratis che vi abbiamo segnalato solo poche ore fa.

Senza contare anche il nuovo gioco gratis del weekend, davvero da non perdere.

Come riportato da GamingBible, ecco altri giochi da provare con mano, gratuitamente, da ora:

AploVVare Collection - Un'inquietante raccolta di giochi arcade

Rainbow - Un rompicapo 2D riflessivo

Stories One - Un mix tra FPS e MOBA davvero interessante.

Blitz Runner - Un platform arcade/battle royale in un colorato mondo fantascientifico.

Clash Of Panzer - Un gioco sulla Seconda Guerra Mondiale.

SYNCED - Sparatutto futuristico multigiocatore che sembra essere un cambio di ritmo rinfrescante rispetto ai normali FPS in circolazione.

Crowned Control - Un gioco in cooperativa da divano di buona fattura.

MICROVOLTS: Recharged - Uno sparatutto in terza persona incrociato con Toy Story, un gioco davvero divertente.

Pe poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento,

Restando in tema, PlayStation Plus si aggiorna anche ad ottobre con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

Cambiando invece store, ma restando sempre in tema PC, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi omaggi settimanali offerti da Epic Games.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.