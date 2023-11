Altri sei giochi gratis su Steam, da ora

Novembre non è ancora finito e da ora sono disponibili altri 6 giochi gratuiti da provare su Steam, senza spendere un centesimo.

La notizia arriva a breve distanza da altri sei giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire su queste stesse pagine.

Senza contare anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, alcuni dei quali realmente divertenti.

Ora, abbiamo scovato altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da subito (via GamingBible):

Frontline 1942: Battles of the World War 2 - Immergiti nei tempi della Seconda Guerra Mondiale e diventa un vero eroe. Spara, cattura, vinci: la strada per la gloria è lastricata di granate.

Disco Simulator: Prologue - Un gioco in cui vestiremo i panni di un proprietario e gestore di un club musicale. Comprate attrezzature, impianti audio e luci e decidete l'aspetto del vostro locale.

Minigolf Galaxy - Un gioco che vi invita a creare i vostri campi da minigolf cosmici, a cimentarvi in divertenti sfide e a intraprendere un viaggio stellare attraverso l'universo.

Cooktopia - Cucina e servi i migliori hamburger del mondo il più velocemente possibile. Hai le carte in regola per diventare il miglior chef del mondo?.

THE MULLER-POWELL PRINCIPLE: Foreword - Questo prologo è stato creato per presentare un concept generale del titolo principale attraverso un paio di ore di gioco.

PHANTOM GALAXIES - Un'epica avventura fantascientifica con emozionanti combattimenti tra mecha. Scegliete tra quattro distinte classi di Starfighter e diverse armi ed equipaggiamenti.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema, come ogni settimana, su Epic Games Store è disponibile il nuovo regalo gratis scaricabile per tutti, ma ancora per poco.

Ma non è tutto: il nuovo gioco gratis in prova di PlayStation Plus Premium è Baldur's Gate 3, il capolavoro che ha conquistato fan e critica.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.