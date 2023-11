Steam, sei giochi gratis da provare ora

Novembre sta per arrivar alla fine ma da ora sono disponibili ben 6 nuovi giochi gratuiti da provare su Steam, senza spendere un euro .

La notizia arriva a qualche giorno distanza da altri sei giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire sempre su queste stesse pagine

Senza contare anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, segnalati diverse settimane addietro.

Ora, abbiamo scovato altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da subito (via GamingBible):

Horizon to Crinoa - un singolare RPG d'azione in scala ridotta in stile anime, con combattimenti ad alta velocità e stile, mescolati a elementi da gioco di ruolo.

Archery Showdown - un platform PvP locale in cui è possibile sfidare i propri amici in combattimenti 2D con l'arco.

I Wanna Maker - un platform di precisione con un editor di livelli e la condivisione degli stessi online, basato sui fan-game I Wanna Be The Guy.

Black Gunner Wukong - un TPS+ROGUE in cui i giocatori assumeranno il ruolo di Sun Wukong, utilizzando tre teste, sei braccia e sei grosse pistole.

Cards and Castles 2 - le carte collezionabili prendono vita in questo stravagante CCG tattico.

Aliya's Ascent - un'avventura che racconta la storia di una ragazza che si ritrova misteriosamente su una nave verso una terra sconosciuta.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema, come ogni settimana, su Epic Games Store è disponibile il nuovo regalo gratis scaricabile per tutti, ma ancora per poco.

Ma non è tutto: il nuovo gioco gratis in prova di PlayStation Plus Premium è Baldur's Gate 3, il capolavoro che ha conquistato fan e critica.

Infine, volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.