Steam, altri 6 giochi gratis per iniziare bene novembre

Novembre è appena iniziato e da ora sono disponibili ben 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, a costo zero.

La notizia arriva a breve distanza da altri dieci giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire solo alcuni giorni fa.

Senza contare anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sono stati scovati altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da subito:

Shell Runner , uno sparatutto top-down PvE ambientato in un futuro distopico cyberpunk (qui).

, uno sparatutto top-down PvE ambientato in un futuro distopico cyberpunk (qui). The Jeffy Game , un platform 2D "oltraggiosamente divertente" che vi vede assumere il ruolo di Jeffy (qui).

, un platform 2D "oltraggiosamente divertente" che vi vede assumere il ruolo di Jeffy (qui). Drift.Wav , un gioco di guida che vi renderà tanto rilassati quanto competitivi con un'estetica ispirata alla synthwave (qui).

, un gioco di guida che vi renderà tanto rilassati quanto competitivi con un'estetica ispirata alla synthwave (qui). Office Fight , titolo che vi permetterà di vivere i vostri desideri più oscuri diventando un fantasma e causando il caos nell'edificio del vostro ufficio (qui).

, titolo che vi permetterà di vivere i vostri desideri più oscuri diventando un fantasma e causando il caos nell'edificio del vostro ufficio (qui). Beyond Hanwell , un horror psicologico che vi accoglie nell'ospedale Royal Hallamshire (qui).

, un horror psicologico che vi accoglie nell'ospedale Royal Hallamshire (qui). Monster Hide, un survival horror che vi vede vestire i panni del mostro. Combattete con altri giocatori in modalità PvP o da soli contro gli umani che minacciano di uccidervi (qui).

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema, come ogni settimana, su Epic Games Store è disponibile il nuovo gioco gratis scaricabile per tutti coloro che desidereranno provarlo a costo zero.

Ma non è tutto: da poco sono stati confermati i giochi che arriveranno nella prima metà di novembre sul catalogo di Xbox Game Pass su console e PC.

Infine, volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.